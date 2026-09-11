Administrația Donald Trump propune eliminarea perioadei de grație de până la 60 de zile pentru anumite categorii de lucrători străini care își pierd locul de muncă în Statele Unite, inclusiv pentru cei aflați în țară cu vize H-1B.

Măsura, publicată de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS), ar obliga persoanele vizate să părăsească țara după încetarea activității care le justifică statutul de muncă.

Propunerea ar afecta în special angajații străini din domenii precum tehnologia și serviciile specializate, dar și companiile americane care depind de această forță de muncă.

Regula nu este încă definitivă: documentul intră într-o perioadă de consultare publică de două luni înainte ca administrația să decidă dacă o va adopta.

Perioada de grație de până la 60 de zile există din 2017 și le permite anumitor lucrători străini să rămână temporar în SUA după pierderea unui loc de muncă. În acest interval, aceștia pot încerca să găsească un nou angajator care să îi sponsorizeze sau își pot organiza plecarea din țară.

Propunerea DHS ar elimina această posibilitate din reglementările federale. Departamentul susține că statutul de imigrare pentru aceste categorii este legat de activitatea profesională care a stat la baza acordării vizei.

În cazul în care un loc de muncă încetează, persoana nu ar mai beneficia automat de cele 60 de zile pentru a-și găsi un nou sponsor. În anumite situații, ea ar putea reveni ulterior în SUA dacă un angajator depune o nouă petiție în numele său.

DHS estimează că modificarea ar putea produce unele perturbări pentru companii, dar susține că posturile eliberate ar putea fi ocupate de lucrători americani. În documentul propunerii, departamentul arată că angajatorii ar putea fie să ofere posturile unor americani cu calificări similare, fie să urmeze procedura de depunere a unei noi petiții pentru lucrătorul străin.

Dacă va fi adoptată, schimbarea nu se va limita la vizele H-1B, utilizate în special pentru profesioniștii din domenii specializate.

Propunerea se referă și la titularii unor vize E-1, E-2, L-1, O-1 și TN, precum și la H-1B1 pentru lucrători calificați din Singapore și Chile și la E-3 pentru profesioniști din Australia.

Viza H-1B este una dintre principalele căi prin care companiile americane angajează specialiști străini în ocupații care necesită cunoștințe de specialitate. Sistemul este important în special pentru industria tehnologică, unde numeroase companii folosesc forță de muncă internațională.

Printre angajatorii care sponsorizează frecvent astfel de vize se numără mari companii de consultanță și outsourcing, inclusiv Deloitte, PwC, Ernst & Young, Tata Consultancy Services, Infosys, HCLTech și LTIMindtree.

Eliminarea perioadei de grație ar reduce semnificativ timpul disponibil pentru un angajat concediat pentru a găsi un nou loc de muncă în Statele Unite.

Pentru persoanele care locuiesc de mai mulți ani în SUA, consecințele nu s-ar limita la pierderea unui salariu. Perioada de până la 60 de zile oferă în prezent timp pentru rezolvarea unor probleme practice, precum locuința, școala copiilor și mutarea familiei.

Gabriel Chin, profesor la UC Davis School of Law, a atras atenția asupra situației familiilor care s-au stabilit deja în comunitățile americane. El a declarat că mulți lucrători H-1B se află în SUA de ani de zile și și-au construit acolo viața împreună cu familiile lor.

Și companiile ar trebui să gestioneze mai rapid concedierile și procedurile administrative pentru angajații străini. Avocații de la Berardi Immigration Law au avertizat că schimbarea ar comprima considerabil timpul pe care departamentele de resurse umane îl au pentru concedierea și plecarea angajaților afectați.

Inițiativa vine într-o perioadă în care administrația Trump a introdus mai multe măsuri care înăspresc condițiile pentru imigrația legală în Statele Unite.

Printre acestea se numără majorarea unor costuri asociate vizelor pentru lucrători calificați și modificări ale procedurilor de procesare a vizelor. Administrația a susținut că aceste politici urmăresc protejarea pieței muncii americane și prioritizarea lucrătorilor din SUA.

Propunerea privind perioada de grație nu produce însă efecte imediat. Urmează perioada de două luni în care publicul și organizațiile interesate pot transmite observații către Departamentul pentru Securitate Internă. Abia după analizarea comentariilor administrația poate decide dacă regula va fi adoptată în forma actuală, modificată sau retrasă.