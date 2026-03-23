Trump îl ironizează pe Schumer, pe fondul blocajului privind finanțarea DHS

Pe fondul disputelor din Senatul SUA privind finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă, președintele Donald Trump l-a ironizat pe liderul minorității democrate, Chuck Schumer, după un moment petrecut în plen, în care acesta a rostit inițial o formulare pe care a corectat-o imediat, potrivit Fox News .

Episodul a avut loc în contextul în care democrații și republicanii continuă să se confrunte pe tema reluării finanțării pentru agențiile din subordinea DHS, în timp ce efectele blocajului încep să fie resimțite inclusiv în aeroporturi, prin timpi mari de așteptare la punctele de control TSA.

Trump a reacționat public duminică dimineață, într-o postare pe Truth Social, unde a făcut referire la intervenția lui Schumer din Senat. Potrivit mesajului publicat de liderul de la Casa Albă, „Schumer s-a ‘încurcat’ ieri în Senat și a spus: «Trebuie să finanțăm ICE», înainte să se corecteze. Mulțumesc, Chuck, sunt de acord!”

Declarația lui Schumer a apărut în timpul dezbaterilor privind responsabilitatea pentru blocajul bugetar care afectează finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă. Liderul democrat susținea că republicanii sunt responsabili pentru situația care a provocat nemulțumiri în rândul pasagerilor din aeroporturi, în special din cauza timpilor mari de așteptare la controalele de securitate.

În intervenția sa, Schumer a spus inițial că „trebuie să finanțăm ICE”, dar și-a corectat imediat formularea, spunând: „Trebuie să finanțăm TSA acum.”

Episodul a fost ulterior invocat de Trump, care a subliniat caracterul ironic al momentului, în condițiile în care, potrivit articolului de bază, operațiunile agenției ICE nu sunt afectate în timp real de actualul blocaj, deoarece instituția fusese deja finanțată anterior printr-un act legislativ adoptat vara trecută.

Articolul arată că democrații din Senat blochează prin filibuster SAVE America Act, un proiect descris drept lege privind integritatea electorală. În același timp, disputa bugetară se concentrează pe finanțarea întregului Departament pentru Securitate Internă, nu doar a unor componente ale acestuia.

Schumer a cerut, în esență, finanțare imediată pentru TSA, în contextul în care democrații au încercat fără succes să separe un pachet bugetar destinat exclusiv acestei agenții.

Republicanii au respins această abordare și au argumentat că restul structurilor din cadrul DHS, a căror finanțare este blocată din cauza shutdown-ului, au un rol important pentru securitatea națională a Statelor Unite, inclusiv în actualul context internațional legat de Iran.

Liderul majorității republicane din Senat, John Thune, a declarat duminică dimineață, la ieșirea din plen, că există multiple variante aflate în discuție.

„Sunt multe idei care circulă acum, unele dintre ele fiind discutate de colegii mei, dar, evident, impresia mea este că vestea bună, în tot ceea ce se întâmplă, este că oamenii își dau seama că problema trebuie rezolvată”, a spus Thune.

El a adăugat că, în opinia sa, soluția optimă este adoptarea finanțării pentru întregul Departament pentru Securitate Internă. „Trebuie găsită o soluție, dar cea mai bună cale, din nou, este să îi facem pe democrați să susțină finanțarea întregului Departament pentru Securitate Internă, nu să aleagă doar anumite componente”, a afirmat liderul republican. „Vom vedea încotro merg discuțiile astăzi.”

Potrivit materialului de bază, republicanii implicați în negocierile privind DHS, între care președinta Comisiei pentru Aprobări Bugetare din Senat, Susan Collins, și președinta subcomisiei pentru securitate internă, Katie Britt, urmau să se întâlnească duminică pentru continuarea discuțiilor.

Textul mai arată că, în luna februarie, democrații din Congres au fost de acord să finanțeze cea mai mare parte a guvernului federal, dar fără fonduri pentru DHS.

Ulterior, Senatul nu a reușit să obțină majoritatea calificată de 60 de voturi necesară pentru avansarea propunerii republicane de finanțare integrală a DHS. De asemenea, o propunere a senatorului Bernie Moreno pentru o prelungire de două săptămâni a finanțării DHS a fost blocată de democrați.

Între timp, efectele practice ale expirării finanțării au început să apară. Articolul menționează că absențele în rândul agenților TSA au perturbat deja traficul în unele aeroporturi importante în ultima săptămână, iar companiile aeriene și-au exprimat îngrijorarea într-o perioadă aglomerată, marcată de vârful sezonului călătoriilor de primăvară. Conform aceleiași surse, finanțarea DHS a expirat pe 13 februarie.