Trump o înlătură pe Kristi Noem din DHS, după audierile din Senatul american

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a accelerat planurile privind înlocuirea secretarului pentru securitate internă (DHS), Kristi Noem, după o audiere tensionată desfășurată în Senatul american, conform The Wall Street Journal.

Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile interne de la Casa Albă, declarațiile făcute de Noem în fața senatorilor au contribuit decisiv la deteriorarea relației dintre cei doi lideri.

Audierea a avut loc în contextul unor dispute interne din cadrul United States Department of Homeland Security, instituție responsabilă pentru securitatea frontierelor, gestionarea imigrației și protecția internă a Statelor Unite.

Potrivit informațiilor, președintele american ar fi discutat deja de aproximativ o săptămână cu consilierii săi despre posibilitatea schimbării conducerii instituției.

Surse apropiate administrației prezidențiale au declarat că Donald Trump le-a transmis consilierilor de la Casa Albă că este nemulțumit de conflictele interne din cadrul departamentului.

Conform acestora, liderul american ar fi afirmat că „este sătul de conflictele și drama de la Departamentul pentru Securitate Internă”.

În ultimele luni, instituția s-a confruntat cu tensiuni interne și cu presiuni politice legate de gestionarea politicilor de securitate și imigrație. Aceste dispute au devenit tot mai vizibile în spațiul public, inclusiv în cadrul audierilor din Congres.

Situația s-ar fi complicat după audierea de marți din Senatul Statelor Unite, când Kristi Noem a fost chemată să răspundă întrebărilor parlamentarilor privind activitatea departamentului și utilizarea fondurilor publice.

Potrivit surselor citate de Wall Street Journal, președintele american a reacționat puternic după ce secretarul pentru securitate internă a declarat sub jurământ că ar fi aprobat o campanie publicitară în valoare de 220 de milioane de dolari.

Conform acelorași surse, Trump ar fi fost „furios” după audiere, în momentul în care a aflat că Noem a spus în fața senatorilor că „a semnat aprobarea pentru cheltuirea a 220 de milioane de dolari pe reclame care o promovează”.

Acest episod ar fi determinat accelerarea planurilor privind schimbarea conducerii departamentului, potrivit persoanelor familiarizate cu discuțiile interne.

Audierea a fost urmărită îndeaproape de mai mulți senatori republicani și democrați, inclusiv de senatorul Markwayne Mullin, considerat un aliat apropiat al președintelui Trump și cunoscut pentru pozițiile sale conservatoare în Congres.

Deși până în prezent Casa Albă nu a anunțat oficial o decizie privind conducerea DHS, discuțiile interne sugerează că situația ar putea evolua în perioada următoare.

Administrația americană nu a oferit comentarii oficiale suplimentare cu privire la posibila schimbare a conducerii instituției sau la declarațiile făcute în cadrul audierii din Senat.