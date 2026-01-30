Presiune uriașă pe șefa DHS. O serie de politicieni cer plecarea lui Kristi Noem

Secretarul Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS), Kristi Noem, a declarat că este ținta unor atacuri din partea unor „radicali”, în contextul intensificării apelurilor publice pentru demiterea sa, pe fondul unei campanii federale de aplicare a legislației privind imigrația desfășurate în statul Minnesota, potrivit Fox News.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unui interviu televizat, în timp ce mai mulți lideri politici contestă modul în care sunt gestionate aceste operațiuni.

Noem a afirmat că acțiunile sale sunt conforme cu atribuțiile funcției pe care o deține și cu promisiunile administrației prezidențiale.

Declarațiile vin în contextul unor critici crescânde apărute după ce doi cetățeni, Alex Pretti și Renee Good, au fost împușcați mortal de agenți federali în timpul unor operațiuni de aplicare a legii imigrației în Minnesota. Cazurile sunt investigate în prezent de autoritățile competente.

Mai mulți lideri democrați au cerut public înlăturarea lui Kristi Noem din funcția de secretar al DHS. Printre aceștia se numără senatorul John Fetterman din Pennsylvania și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. John Fetterman a declarat că „americani au murit” și a susținut că Noem „trădează misiunea de bază a DHS”.

De asemenea, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a anunțat că un grup de congresmeni ia în calcul inițierea unor proceduri de impeachment dacă Noem nu este „demisă imediat”. Criticile nu au venit exclusiv din partea opoziției, întrucât și senatorii republicani Thom Tillis și Lisa Murkowski au solicitat schimbarea conducerii DHS.

În același timp, președintele Donald Trump a declarat că nu intenționează să îi ceară demisia lui Kristi Noem, afirmând că aceasta „face o treabă foarte bună” în ceea ce privește securizarea frontierei.

Kristi Noem a comentat și apariția unei înregistrări video recente care îl surprinde pe Alex Pretti într-un incident anterior morții sale, în care acesta ar fi lovit și scuipat un vehicul al forțelor de ordine.

„Este clar că există un istoric de atacuri asupra forțelor de ordine și asupra agenților CBP și ICE”, a declarat secretarul DHS.

Noem a descris comportamentul lui Pretti ca fiind reprezentativ pentru situațiile cu care agenții federali se confruntă frecvent în Minnesota.

„Acesta este un exemplu a ceea ce ofițerii noștri trebuie să înfrunte zilnic în Minneapolis și în Minnesota”, a afirmat ea.

Potrivit acesteia, agenții federali ar fi supuși amenințărilor chiar și în afara orelor de serviciu. „Nu sunt atacați doar în timpul operațiunilor, ci și noaptea, la hoteluri. Viețile lor și ale familiilor lor au fost amenințate”, a spus Noem.

Kristi Noem a salutat decizia președintelui Trump de a-l înlocui pe comandantul Border Patrol din Minnesota, Greg Bovino, cu Tom Homan, numit coordonator al politicilor de frontieră.

„Sunt recunoscătoare că președintele a avut înțelepciunea de a-l trimite pe Tom Homan pentru a relua dialogul cu liderii statului Minnesota”, a declarat Noem.

Secretarul DHS a adăugat că administrația federală încearcă de luni de zile să obțină cooperarea autorităților locale pentru respectarea ordinelor federale de reținere.

„Sperăm că Tom va putea relansa aceste discuții și că vom primi sprijin pentru a menține siguranța ofițerilor noștri”, a afirmat ea.

În încheiere, Noem a transmis un mesaj către guvernatorul Tim Walz și primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, cerând o schimbare de discurs public.

„I-aș încuraja să fie lideri și să colaboreze cu noi pentru a îndepărta infractorii periculoși de pe străzi. Asta ne dorim”, a declarat secretarul DHS.

Totodată, Kristi Noem a subliniat că procedurile forțelor de ordine trebuie să fie analizate constant, menționând ancheta în desfășurare privind moartea lui Alex Pretti.

„Credem că putem face întotdeauna mai bine și că trebuie să aflăm adevărul în această situație”, a spus ea.