Cine era, de fapt, Alex Pretti, bărbatul împușcat în Minnesota. A atacat mașina agenților federali și i-a scuipat

Un material video apărut recent în spațiul public pare să îl surprindă pe Alex Pretti într-o confruntare cu agenți federali, cu câteva zile înainte ca acesta să fie împușcat mortal de agenți ai U.S. Border Patrol, în Minneapolis, potrivit FoxNews.

Imaginile, publicate de The News Movement, au fost înregistrate, potrivit sursei, pe 13 ianuarie, cu aproximativ o săptămână înainte de incidentul fatal din 24 ianuarie.

Apariția înregistrării a readus în atenție circumstanțele care au precedat moartea bărbatului în vârstă de 37 de ani, cazul fiind în prezent analizat de autorități și instanțe.

The News Movement a publicat miercuri un videoclip care arată un bărbat ce seamănă cu Alex Pretti, având barbă, ochelari și îmbrăcăminte similară cu cea purtată în ziua în care a fost ucis.

În imagini, bărbatul este surprins strigând și scuipând în direcția unor agenți federali, aflați într-un vehicul guvernamental.

Într-un moment al înregistrării, acesta lovește cu piciorul stopul din spate al unui SUV federal, provocând spargerea acestuia.

Pe parcursul confruntării, bărbatul este auzit strigând în mod repetat injurii și afișând gesturi obscene către agenți. Ulterior, agenții coboară din vehicul, se apropie de el și îl imobilizează la sol.

Potrivit imaginilor, agenții folosesc bile cu piper și gaze lacrimogene spre un grup aflat în apropiere, în timp ce altercația continuă. Bărbatul este, în cele din urmă, eliberat.

După ce se îndepărtează de agenți, în zona taliei sale pare să fie vizibil un obiect ce seamănă cu o armă de foc.

În loc să părăsească zona, acesta rămâne alături de alți demonstranți, care continuă să adreseze injurii forțelor de ordine federale.

Familia lui Alex Pretti a confirmat pentru The Minnesota Star Tribune că persoana surprinsă în înregistrare este, într-adevăr, Alex Pretti.

Avocatul familiei, Steve Schleicher, a declarat pentru Fox News: „Cu o săptămână înainte ca Alex să fie împușcat pe stradă – deși nu reprezenta o amenințare pentru nimeni – a fost agresat violent de un grup de agenți ICE”.

Acesta a mai afirmat: „Nimic din ceea ce s-a întâmplat cu o săptămână înainte nu ar fi putut justifica uciderea lui Alex de către ICE pe 24 ianuarie”.

Alex Pretti, asistent medical în secția de terapie intensivă a Departamentului pentru Veterani, a fost împușcat mortal de agenți ai U.S. Border Patrol în timp ce filma operațiuni federale de aplicare a legii imigrației în Minneapolis.

Imagini video realizate în momentul incidentului arată că acesta ar fi încercat să ajute o femeie doborâtă la pământ de agenți. Ulterior, Pretti este pulverizat cu un agent chimic, forțat la sol și lovit.

În timpul confruntării, un agent scoate din zona taliei sale ceea ce autoritățile au descris drept o armă de foc suspectă, un pistol de calibru 9 mm.

Potrivit oficialilor, un agent a tras cu un pistol Glock 19, iar un altul cu un Glock 47, ambele arme fiind emise de CBP. În timpul altercației, un agent neidentificat poate fi auzit strigând în mod repetat că bărbatul este înarmat.

Autoritățile au precizat că agenții desfășurau o operațiune de aplicare a legii imigrației, în timp ce civilii strigau și fluierau. Mulțimea ar fi fost instruită să rămână pe trotuar pentru a nu interfera cu activitatea forțelor de ordine.

De asemenea, oficialii au declarat că Pretti ar fi opus rezistență în momentul în care agenții au încercat să îl rețină, ceea ce a dus la o confruntare fizică.

Cazul este în continuare analizat, iar o instanță a decis blocarea oricărei modificări sau distrugeri a probelor legate de incident.