Administrația Trump reevaluează comunicarea și acțiunile după împușcarea lui Alex Pretti în Minnesota

Stephen Miller, consilier al Casei Albe, a declarat, marți, că oficialii evaluează motivul pentru care echipa Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din Minneapolis „s-ar putea să nu fi respectat” protocolul corespunzător înainte de împușcarea mortală a lui Alex Pretti, potrivit CNN.

Miller a afirmat, pentru sursa menționată anterior, că administrația de la Casa Albă „a dat instrucțiuni clare Departamentului Securității Interne (DHS) ca personalul suplimentar trimis în Minnesota pentru protecția forțelor să fie folosit pentru operațiuni de urmărire a fugarilor, pentru a crea o barieră fizică între echipele de arestare și perturbatori”.

„Evaluăm motivele pentru care echipa CBP nu a respectat protocolul respectiv”, a declarat el.

Declarația a marcat una dintre cele mai notabile schimbări de poziție de până acum în ceea ce privește împușcarea lui Pretti, venind din partea unuia dintre cei mai agresivi purtători de cuvânt ai administrației, scrie CNN. În urma morții, Miller l-a etichetat pe asistentul medical de la secția de terapie intensivă a Departamentului Afacerilor Veteranilor drept „un potențial asasin”, în timp ce secretarul Departamentului Securității Interne, Kristi Noem, a afirmat că acesta „a comis un act de terorism intern”.

Însă, imaginile au arătat că Pretti a fost înconjurat de forțele de ordine și dezarmat înainte de a fi împușcat mortal. Președintele Donald Trump a contrazis direct afirmațiile lui Miller marți și a spus că nu a auzit retorica teroristului intern. „Declarația inițială a DHS s-a bazat pe rapoartele CBP de la fața locului”, a mai spus Miller.

La câteva ore după declarație, Miller a postat un mesaj pe rețelele de socializare pentru a apăra agenții federali care fac arestări în domeniul imigrației, spunând că ofițerii Serviciului de Imigrare și Vamă lucrează „în cele mai dificile condiții” și adăugând că sunt „urmăriți, vânați, supravegheați și atacați cu violență de către grupuri organizate de stânga în fiecare oră a zilei”.

În ziua incidentului, Kristi Noem a fost în contact aproape permanent cu oficialii de la Casa Albă, inclusiv cu Miller, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu acest subiect.

Trump a apărat în privat un ofițer despre care departamentul a spus că a apăsat pe trăgaci (DHS a indicat ulterior că doi ofițeri au tras). Kristi Noem a primit îndrumări de la mai mulți oficiali ai Casei Albe cu privire la modul în care ar trebui să vorbească despre împușcături în timpul conferinței de presă din acea seară, inclusiv sugerând – în mod fals, după cum s-a dovedit – că Pretti „flutura” o armă, au spus sursele. Implicarea lui Miller în discuții a fost raportată pentru prima dată de Axios, scrie CNN.

Kristi Noem a anunțat oficialii de la Casa Albă despre tonul provocator pe care intenționa să-l adopte, precizând clar că va apăra agenții de pe teren. La momentul respectiv, potrivit unor surse, ea și Casa Albă erau pe aceeași lungime de undă.

Acum, însă, mesajul este supus unei analize atente, întrucât Trump încearcă să se distanțeze de membrii propriului său cabinet. Marți, președintele a adoptat un ton mai împăciuitor în legătură cu împușcăturile din Minnesota, părând să se distanțeze atât de Kristi Noem, cât și de Miller.

CNN a raportat anterior că unii oficiali ai administrației au fost profund supărați de modul în care oficialul de frontieră Gregory Bovino și Kristi Noem au gestionat consecințele împușcăturilor mortale din weekend. Potrivit unui oficial, Trump a petrecut câteva ore duminică și luni urmărind știrile și a fost personal nemulțumit de modul în care administrația sa era percepută.

Însă mai multe surse au afirmat că nici postul lui Miller, nici cel al lui Kristi Noem nu erau în pericol, în ciuda consecințelor. În ceea ce-l privește pe Miller, un oficial al Casei Albe a declarat pentru CNN că Trump „ezită să vorbească despre concedierea unei persoane care lucrează aici de câteva săptămâni, cu atât mai puțin a unei persoane care lucrează cu el de mai bine de 10 ani. Nici măcar nu se gândește la asta”. Trump a declarat marți că Kristi Noem nu va demisiona, adăugând că „face o treabă foarte bună”.

Trump a declarat marți, într-un interviu acordat Fox News, că intenționează să „calmeze” situația din Minnesota, pe fondul nemulțumirii crescânde a republicanilor față de împușcături și consecințele acestora. El a menționat că l-a trimis pe Tom Homan, responsabilul cu securitatea frontierelor, să-l înlocuiască pe Bovino în funcția de șef al operațiunilor de pe teren.

„Nu cred că este vorba de un regres, ci mai degrabă de o mică schimbare. Toți cei din această sală care au o afacere știu că uneori trebuie să faci mici schimbări. Știți că Bovino este foarte bun, dar este un tip destul de excentric, iar în unele cazuri asta este bine, dar poate că aici nu a fost cazul”, a spus liderul de la Casa Albă, pentru Fox News.