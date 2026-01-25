Stare de urgență în SUA, după o furtună de zăpadă istorică. Sute de mii de oameni au rămas fără curent

Statele Unite se confruntă cu o furtună de iarnă descrisă drept „istorică”, care a provocat pene masive de curent, blocaje majore în transporturi și instituirea stării de urgență în numeroase state. Fenomenul afectează deja milioane de oameni și continuă să avanseze spre est, potrivit agenției Reuters.

Viscolul și depunerile de gheață au lăsat sâmbătă aproximativ 160.000 de locuințe fără alimentare cu energie electrică, în timp ce peste 4.000 de zboruri au fost anulate la nivel național. Situația este așteptată să se înrăutățească, pe fondul extinderii furtunii către estul țării, unde meteorologii prognozează noi episoade de zăpadă și lapoviță în zilele următoare.

Specialiștii avertizează că fenomenele de iarnă ar putea persista de duminică până săptămâna viitoare, afectând aproximativ două treimi din estul Statelor Unite.

Președintele Donald Trump a catalogat furtunile drept „istorice” și a decis sâmbătă instituirea stării de urgență în 12 state: Carolina de Sud, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina de Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana și Virginia de Vest.

Totodată, șeful statului a transmis un mesaj populației prin intermediul rețelei Truth Social: „Vom continua să monitorizăm situația și să păstrăm legătura cu toate statele aflate în calea acestei furtuni. Aveți grijă și stați la căldură”.

Până în prezent, numărul statelor care au declarat stare de urgență a ajuns la 17, la care se adaugă și Districtul Columbia. Secretarul Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a confirmat că zeci de mii de gospodării din sudul țării sunt în continuare fără electricitate, subliniind că echipele de intervenție sunt mobilizate pentru remedierea avariilor.

Bilanțul întreruperilor de curent a crescut constant, depășind sâmbătă seară pragul de 160.000 de consumatori afectați. Datele centralizate de PowerOutage.com arată că cele mai grave probleme se înregistrează în Louisiana și Texas. Pentru a evita o extindere a crizei energetice, Departamentul Energiei din SUA a emis un ordin de urgență care permite operatorului rețelei electrice din Texas, ERCOT, să utilizeze generatoarele de rezervă ale centrelor de date și ale altor infrastructuri critice.

Serviciul Național de Meteorologie a emis o alertă privind caracterul neobișnuit al furtunii, atât prin amploare, cât și prin durată. Sud-estul SUA este expus riscului unor acumulări masive de gheață, iar meteorologii avertizează asupra unor „impacturi paralizante, chiar catastrofale” în zonele cele mai afectate.

Prognozele indică, de asemenea, temperaturi minime record și un vânt extrem de rece, care ar urma să ajungă până luni în regiunea Great Plains.

Transportul aerian a fost grav afectat, cu peste 4.000 de zboruri anulate până sâmbătă noapte, potrivit FlightAware. Pentru ziua de duminică, companiile aeriene au anulat preventiv alte aproximativ 9.400 de curse, anticipând condiții meteo severe.

Operatorii de rețele electrice au intrat în stare de alertă maximă, iar companii precum Dominion Energy au avertizat că depunerile de gheață prognozate ar putea provoca unul dintre cele mai serioase incidente de iarnă din istoria infrastructurii pe care o administrează, inclusiv în zonele cu centre de date esențiale din Virginia.

Într-o conferință de presă dedicată mobilizării autorităților, secretarul Kristi Noem a lansat un mesaj de avertizare către cetățeni: „Va fi extrem de frig. Încurajăm pe toată lumea să își facă provizii de combustibil și alimente; vom trece împreună peste această încercare”.

La scurt timp după acest apel, supermarketurile din statele aflate sub cod de alertă au raportat rafturi golite de produse de bază, iar la stațiile de alimentare s-au format cozi lungi, semn al temerilor populației în fața unei furtuni care riscă să paralizeze regiuni întinse ale Statelor Unite.