Drepturi noi pentru pasagerii din avioane. Companiile, obligate să asigure bagajul gratuit și să ofere despăgubiri

Parlamentul European nu renunță la actualele drepturi ale pasagerilor aerieni și respinge propunerile statelor membre care ar fi redus nivelul despăgubirilor și ar fi crescut pragul de întârziere pentru acordarea compensațiilor.

Deputații europeni au adoptat miercuri, cu o majoritate covârșitoare, poziția Parlamentului privind revizuirea normelor UE referitoare la drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian.

Poziția a fost adoptată cu 652 de voturi pentru, 15 împotrivă și nouă abțineri și vizează propunerea formulată de statele membre ale Uniunii Europene în iunie 2025, care urmărea modificarea regulamentului aflat în vigoare din anul 2004.

Prin acest vot, Parlamentul European transmite un mesaj clar că nu acceptă slăbirea protecției pasagerilor și că își menține rolul de apărător al drepturilor consumatorilor în transportul aerian.

Unul dintre cele mai sensibile puncte ale negocierilor a fost pragul de timp de la care pasagerii pot solicita despăgubiri. Miniștrii UE, reuniți în Consiliu, au propus ca despăgubirile să se aplice doar în cazul unor întârzieri cuprinse între patru și șase ore, în funcție de distanța zborului.

Parlamentul European a respins această abordare și insistă pentru menținerea pragului de trei ore, considerând că orice întârziere semnificativă afectează direct dreptul la liberă circulație.

Deputatul europenii au reafirmat dreptul pasagerilor de a fi despăgubiți sau redirecționați în cazul în care un zbor are o întârziere de peste trei ore, este anulat sau li se refuză îmbarcarea, menținând astfel cadrul de protecție existent.

Potrivit poziției adoptate, nivelul despăgubirilor trebuie să rămână neschimbat. Parlamentul European solicită compensarea pasagerilor cu sume cuprinse între 300 și 600 de euro, în funcție de distanța parcursă de zborul afectat. Această poziție vine în contradicție directă cu intenția unor state membre de a reduce cuantumul despăgubirilor, sub argumentul presiunilor financiare asupra companiilor aeriene.

Eurodeputații au subliniat că despăgubirile reprezintă un instrument esențial pentru responsabilizarea operatorilor aerieni și pentru descurajarea practicilor comerciale care afectează pasagerii.

Parlamentul European acceptă menținerea excepțiilor de la plata despăgubirilor doar în situații strict definite. Printre acestea se numără dezastrele naturale, războiul, condițiile meteorologice extreme sau conflictele de muncă neprevăzute care afectează operatorul aerian, aeroportul sau furnizorii de servicii de navigație aeriană.

În afara acestor circumstanțe excepționale, companiile aeriene rămân responsabile pentru perturbările de zbor.

Un alt punct important menținut de Parlament vizează obligația companiilor aeriene de a oferi asistență pasagerilor în cazul întârzierilor prelungite.

Deputații europeni solicită păstrarea regulii potrivit căreia pasagerii trebuie să primească băuturi răcoritoare la fiecare două ore de așteptare după ora inițială de plecare, o masă după trei ore și cazare pentru maximum trei nopți în cazul întârzierilor lungi. Această obligație ar trebui să se aplice în toate circumstanțele, indiferent de cauza întârzierii.

Parlamentul European insistă și pentru dreptul pasagerilor de a transporta gratuit un bagaj de cabină. Conform poziției adoptate, fiecare pasager ar trebui să aibă dreptul de a lua la bord, fără costuri suplimentare, un obiect personal, precum o geantă de mână, un rucsac sau un laptop, precum și un mic bagaj de mână cu dimensiuni maxime de 100 de centimetri, calculate ca sumă a lungimii, lățimii și înălțimii, și cu o greutate de până la șapte kilograme.

De asemenea, pasagerii trebuie să primească informații clare și în timp util cu privire la procedurile legate de bagaje, pentru a evita confuziile și taxele neprevăzute. În momentul de față, politica firmelor de transport aerian, în special Wizz Air și Ryanair, defavorizează clienții care nu vor să plătească bagaj de cală.

Un capitol distinct al proiectului de regulament este dedicat pasagerilor vulnerabili. Parlamentul European solicită ca aceștia să beneficieze de despăgubiri, redirecționare și asistență în situațiile în care pierd un zbor din cauza faptului că aeroportul nu le-a oferit sprijinul necesar pentru a ajunge la timp la poarta de îmbarcare.

Pasagerii cu mobilitate redusă, femeile însărcinate, sugarii și copiii în cărucioare însoțiți de o persoană ar trebui să aibă prioritate la îmbarcare. Totodată, persoanele însoțitoare trebuie să primească locuri adiacente fără a fi obligate să plătească suplimentar.

Aceleași reguli se aplică și adulților care însoțesc copii sub 14 ani, precum și celor care călătoresc alături de persoane cu mobilitate redusă.

Pentru a reduce birocrația și a limita dependența de agențiile de despăgubiri, deputații europeni solicită introducerea unor formulare precompletate pentru cererile de despăgubire și rambursare. Conform proiectului, companiile aeriene ar trebui să trimită pasagerilor afectați de anulări sau întârzieri un formular precompletat în termen de 48 de ore de la producerea perturbării.

Pasagerii ar urma să aibă la dispoziție un an pentru a depune cererea de despăgubire, termen considerat rezonabil pentru a facilita accesul la drepturile prevăzute de regulament.

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a anunțat că a votat în favoarea adoptării unei poziții ferme, menită să protejeze drepturile pasagerilor. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a transmis: „Susțin drepturile pasagerilor europeni! Am votat astăzi pentru adoptarea unei poziții ferme, prin care transmitem clar că nu dorim restrângerea drepturilor pasagerilor și că protejarea acestora rămâne o prioritate!”

Virgil Popescu a precizat că a susținut menținerea pragului de întârziere de trei ore și păstrarea despăgubirilor la nivelul actual. „Ne opunem reducerii cuantumurilor despăgubirilor pentru perturbările zborurilor. Acestea trebuie să rămână între 300 și 600 de euro, în funcție de distanța parcursă”, a explicat eurodeputatul.

Acesta a subliniat și importanța asistenței obligatorii pentru pasagerii blocați, precum și introducerea formularelor precompletate și gratuitatea bagajului de mână. „Voi susține în continuare drepturile pasagerilor, pentru că astfel demonstrăm, încă o dată, că apreciem și protejăm libertatea de mișcare”, a mai declarat Virgil Popescu.

Poziția adoptată de Parlamentul European va fi transmisă Consiliul Uniunii Europene în cadrul procedurii de a doua lectură. În cazul în care Consiliul nu acceptă toate amendamentele propuse de Parlament, va fi convocat un comitet de conciliere, care va încerca să ajungă la un acord asupra formei finale a proiectului de lege.

Procesul de reformă a drepturilor pasagerilor aerieni a fost marcat de blocaje timp de peste un deceniu. După propunerile formulate de Parlament în 2014, negocierile au stagnat în Consiliu timp de 11 ani. Abia în iunie 2025, miniștrii UE au ajuns la un acord politic care a permis reluarea discuțiilor interinstituționale. Negocierile începute în octombrie 2025 nu au condus însă la un compromis, ceea ce a determinat Parlamentul să adopte actuala poziție fermă în a doua lectură.