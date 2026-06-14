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Premieră la NASA. Un avion experimental a depășit viteza sunetului

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Premieră la NASA. Un avion experimental a depășit viteza sunetuluinasa X-59. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

NASA a anunțat că avionul experimental X-59 a depășit pentru prima dată viteza sunetului în cadrul unui test desfășurat în California. Reușita reprezintă, potrivit Live Science, un pas important pentru dezvoltarea tehnologiei de zbor supersonic cu zgomot redus, care ar putea permite în viitor reluarea curselor comerciale supersonice deasupra zonelor locuite.

Avionul X-59, dezvoltat de NASA împreună cu Lockheed Martin, a trecut pentru prima dată de pragul vitezei sunetului în timpul unui zbor de test efectuat pe 5 iunie. Potrivit agenției spațiale americane, aeronava a fost pilotată de Jim „Clue” Less și a decolat de la baza aeriană Edwards din California pentru o misiune care a durat 81 de minute. În timpul zborului, aparatul a atins viteza de Mach 1,1, echivalentul a aproximativ 1.147 km/h, la o altitudine de 13.200 de metri.

Un test important pentru programul NASA

NASA consideră că această etapă reprezintă un progres major în dezvoltarea unei aeronave capabile să zboare cu viteze supersonice fără a produce explozia sonică puternică asociată în prezent acestui tip de zbor. Cu toate acestea, agenția americană a precizat că obiectivul principal al proiectului nu a fost încă demonstrat complet. În timpul misiunii, X-59 a fost însoțit de un avion de luptă F-15, iar zgomotul produs de acesta a împiedicat evaluarea exactă a nivelului sonor generat de aeronava experimentală. NASA urmează să desfășoare în a doua parte a anului noi teste dedicate exclusiv măsurării eficienței tehnologiilor concepute pentru reducerea zgomotului.

Primul zbor supersonic din istorie a avut loc în 1947, când pilotul american Chuck Yeager a depășit viteza sunetului la bordul avionului Bell X-1. La peste șapte decenii distanță, proiectul X-59 urmărește rezolvarea uneia dintre principalele probleme asociate zborului supersonic.

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„Glumim adesea spunând că X-1 a spart bariera sunetului, iar acum noi încercăm să o reparăm”, declara în 2023 pentru BBC Catherine Bahm, managerul proiectului NASA Low Boom Flight Demonstrator.

Atunci când un avion depășește viteza sunetului, undele de presiune generate în atmosferă se comprimă și produc un boom sonic puternic. Acest fenomen poate depăși 110 decibeli și este suficient de intens pentru a provoca disconfort auditiv și chiar pagube materiale. Din acest motiv, în 1973, Administrația Federală a Aviației din Statele Unite a interzis zborurile civile supersonice deasupra teritoriului american.

NASA

NASA. Sursă foto; Facebook

Cum ar putea schimba X-59 transportul aerian

NASA mizează pe designul special al aeronavei pentru a reduce intensitatea undei de șoc produse la depășirea vitezei sunetului. X-59 are un fuselaj foarte lung și un bot extrem de îngust, concepute pentru a dispersa energia generată de undele de presiune și pentru a diminua zgomotul perceput la sol.

Dacă tehnologia va funcționa conform așteptărilor, zborurile comerciale supersonice ar putea reveni pe rutele deasupra uscatului. Un astfel de progres ar reduce semnificativ timpul de călătorie între marile orașe. De exemplu, o cursă între Los Angeles și New York ar putea dura mai puțin de trei ore, comparativ cu cele cinci sau șase ore necesare în prezent.

Până acum, singurul avion comercial supersonic operat la scară largă a fost Concorde, folosit de Air France și British Airways între 1976 și 2003.

NASA, interes și pentru domeniul militar

Pe lângă aplicațiile civile, tehnologia dezvoltată pentru X-59 este urmărită și de sectorul militar.

Reducerea semnificativă a zgomotului produs la viteze supersonice ar putea oferi avantaje operaționale importante în anumite tipuri de misiuni.

NASA pregătește deja următoarea etapă a programului de testare. În cadrul unui viitor zbor, aeronava ar urma să atingă Mach 1,4 la aproximativ 17.000 de metri altitudine, în condiții cât mai apropiate de cele ale unei utilizări reale.

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