Avioane de luptă ridicate de la sol în Suedia. Au fost interceptate aeronave rusești

Forțele armate din Suedia au ridicat de la sol mai multe avioane de vânătoare JAS 39 Gripen pentru a monitoriza și intercepta aeronave militare rusești aflate în apropierea spațiului aerian al țării. Incidentele au avut loc vineri în Marea Baltică, pe fondul tensiunilor de securitate care continuă să crească în regiune după aderarea Suediei la NATO, potivit AFP.

Armata suedeză a anunțat că două perechi de avioane JAS 39 Gripen au fost mobilizate în regim de urgență după detectarea unor aeronave militare rusești în apropierea teritoriului național. Cele două incidente s-au produs în zone diferite ale Mării Baltice, atât în sectorul sudic, cât și în cel nordic. Potrivit autorităților militare, și aeronave NATO au participat la misiunile de monitorizare pentru menținerea securității spațiului aerian aliat.

Armata a precizat că aeronavele rusești nu au intrat în spațiul aerian al Suediei în timpul acestor operațiuni. Cu toate acestea, autoritățile de la Stockholm consideră incidentele drept un nou semnal de îngrijorare privind activitatea militară a Rusiei în regiune.

Suedia a devenit oficial membră NATO în martie 2024, punând capăt unei perioade de aproximativ două secole de nealiniere militară. De la declanșarea războiului din Ucraina, activitatea militară din zona Mării Baltice a crescut semnificativ, iar statele din regiune și-au intensificat măsurile de securitate.

Incidentele aeriene și navale dintre Rusia și țările NATO au devenit tot mai frecvente în ultimii ani.

Cu o zi înainte de interceptarea aeronavelor rusești, Comisia parlamentară pentru Apărare din Suedia a publicat un raport în care avertizează asupra deteriorării mediului de securitate european.

„Un atac armat împotriva Suediei sau aliaţilor săi nu poate fi exclus", se arată în raportul Comisiei.

Documentul menționează și posibilitatea unor acțiuni militare ruse care să testeze unitatea și capacitatea de reacție a NATO.

„Ofensive militare ruseşti cu scopul de a testa coeziunea şi credibilitatea Articolului 5 al Tratatului NATO ar putea avea loc într-un viitor relativ apropiat, dacă situaţia politică este considerată favorabilă de către Kremlin", avertizează ea.

Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva întregii alianțe.

Președintele Comisiei parlamentare pentru Apărare, Jörgen Berglund, a declarat că actualul context de securitate rămâne extrem de sensibil.

„Putem nota că situaţia securităţii rămâne gravă şi caracterizată de un grad de imprevizibilitate considerabil. Există un risc al unei deteriorări rapide cu consecinţe grave asupra securităţii Suediei şi Europei", a subliniat într-o conferinţă de presă preşedintele Comisiei parlamentare, Jörgen Berglund.

Și comandantul suprem al Forțelor Armate suedeze, Michael Claesson, a avertizat recent asupra riscului unor acțiuni militare ruse.

„Ei ştiu că întreaga lume occidentală este pe cale să se reînarmeze. Deci, mă întreb: de ce-ar aştepta să exploateze ceea ce consideră slăbiciunile noastre?", declara el la postul public SVT.

În acest context, Suedia și-a anunțat intenția de a majora cheltuielile pentru apărare până la 3,5% din PIB în anul 2030, față de 2,8% cât reprezintă în prezent.