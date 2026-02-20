Incident militar SUA-Rusia. Avioane militare rusești, escortate până la ieșirea din Alaska

Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a anunțat joi detectarea și monitorizarea mai multor aeronave militare rusești care au operat în apropierea teritoriului american, în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska (ADIZ), potrivit Reuters.

Informația a fost confirmată printr-un comunicat oficial al structurilor de apărare din Statele Unite și Canada.

Potrivit NORAD, activitatea aeriană a fost observată în spațiul aerian internațional, în largul Alaskăi. Organizația a precizat că aeronavele nu au încălcat spațiul aerian suveran al Statelor Unite sau Canadei.

În comunicatul emis, NORAD a precizat:

„NORAD a detectat şi urmărit două avioane ruseşti Tu-95, două Su-35 şi un A-50 care operau în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska”.

Aeronavele Tu-95 sunt bombardiere strategice cu rază lungă de acțiune, în timp ce Su-35 sunt avioane de vânătoare multirol. A-50 este o aeronavă de avertizare timpurie și control aerian, utilizată pentru coordonarea operațiunilor și supraveghere radar.

Zona ADIZ nu reprezintă spațiu aerian suveran, ci o regiune în care aeronavele sunt monitorizate pentru identificare și securitate.

Intrarea în ADIZ nu constituie o încălcare a dreptului internațional, însă presupune proceduri de identificare din partea autorităților de apărare.

Ca reacție la detectarea aeronavelor, NORAD a anunțat mobilizarea unor avioane de interceptare. Organizația a declarat: „NORAD a răspuns prin lansarea a două avioane F-16, două avioane F-35, un avion E-3 şi patru avioane KC-135 pentru a intercepta, identifica cu certitudine şi escorta avioanele”.

F-16 și F-35 sunt avioane de luptă utilizate pentru misiuni de poliție aeriană și interceptare. Aeronava E-3, echipată cu sistem radar de avertizare timpurie, are rolul de coordonare și supraveghere. KC-135 sunt avioane de realimentare în aer, folosite pentru susținerea operațiunilor de durată.

NORAD a subliniat că procedura de interceptare a fost una standard, aplicată în astfel de situații pentru identificarea aeronavelor care operează în apropierea zonelor de interes strategic.

În același comunicat, NORAD a precizat: „Avioanele militare ruseşti au rămas în spaţiul aerian internaţional şi nu au intrat în spaţiul aerian suveran american sau canadian”.

PETERSON SPACE FORCE BASE, Colo. – The North American Aerospace Defense Command (NORAD) detected and tracked two Tu-95s, two Su-35s, and one A-50 operating in the Alaskan Air Defense Identification Zone (ADIZ) on Feb.19, 2026. NORAD launched two F-16s, two F-35s, one E-3, and… — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) February 20, 2026

Organizația a adăugat că aeronavele rusești „au fost escortate până când au părăsit ADIZ din Alaska”. Nu au fost raportate incidente sau situații de risc pe durata misiunii de interceptare.

NORAD este responsabil pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian al Statelor Unite și Canadei. Instituția desfășoară permanent misiuni de supraveghere radar și reacție rapidă, în special în regiunile nordice, considerate sensibile din punct de vedere strategic.

Interceptările de acest tip au mai fost raportate în trecut, în contextul activităților aeriene desfășurate de Rusia în apropierea Americii de Nord. NORAD precizează frecvent că astfel de operațiuni sunt tratate conform procedurilor de securitate aeriană.