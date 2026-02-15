Social

Insulele Diomede, două insule aflate la câțiva kilometri distanță, dar în zile diferite

Insulele Diomede sunt două insule stâncoase din strâmtoarea Bering, situate între Alaska (SUA) și Peninsula Ciukotka (Rusia). Deși la punctele cele mai apropiate sunt despărțite de aproximativ 3,8 kilometri, ele se află în zile diferite din cauza Liniei Internaționale a Datei, care trece între cele două insule și urmărește, în zonă, frontiera dintre SUA și Rusia.

Distanța dintre cele două, de aproximativ patru kilometri

Cele două insule se află în mijlocul strâmtorii Bering și împart trecerea în două canale, unul pe partea rusă și unul pe partea americană, delimitate de frontiera internațională. Potrivit fisheries.noaa.gov, distanța dintre Insula Micul Diomede și Insula Marele Diomede este de aproximativ patru kilometri.

Aranjamentul fusurilor orare face ca Insula Marele Diomede, aflată pe teritoriul Rusiei, să fie cu aproximativ 21 de ore înaintea Insulei Micul Diomede, aflată în Statele Unite ale Americii. Diferența poate fi de 20 de ore în perioadele în care Alaska folosește ora de vară.

Din acest motiv, sunt folosite frecvent denumirile „Insula de mâine” pentru Insula Marele Diomede și „Insula de ieri” pentru Insula Micul Diomede.

Două insule apropiate, două realități diferite

Insula Marele Diomede (Rusia), cunoscută și sub numele de Ostrov Ratmanova, are o suprafață de aproximativ 10 kilometri pătrați și nu are populație civilă permanentă. Insula funcționează o stație meteorologică, iar în prezent nu există locuire civilă stabilă.

Insula Marele Diomede

Insula Marele Diomede. Sursa foto: Wikipedia

Insula Micul Diomede (Statele Unite ale Americii) este mai mică și este locuită. Aici se află o singură așezare, Diomede (Iŋaliq), care face parte din statul Alaska. Populația insulei este redusă, fiind formată din câteva zeci de persoane, cu aproximativ 77 de locuitori.

De ce Linia Internațională a Datei trece printre ele

Linia Internațională a Datei nu este o linie naturală, ci o convenție globală care stabilește unde se schimbă data calendaristică. În zona strâmtorii Bering, această convenție urmează îndeaproape frontiera dintre Rusia și Statele Unite. Insulele sunt despărțite de granița dintre Rusia și Statele Unite, iar în această zonă granița coincide cu Linia Internațională a Datei.

Așadar, două puncte foarte apropiate pot avea date diferite fără ca distanța să joace un rol esențial. Elementul decisiv este poziția față de această convenție și alegerea fusului orar administrativ. În practică, Marele Diomede intră prima într-o nouă zi, iar Micul Diomede rămâne încă în ziua precedentă.

Insula Mică Diomede

Insula Mică Diomede. Sursa foto: Wikipedia

Cum și-au primit numele

Insulele au primit numele Diomede după Sfântul Diomede, iar navigatorul Vitus Bering le-a observat la 16 august 1728, zi care corespunde sărbătorii sfântului în tradiția rusă. În secolul al XIX-lea, frontiera dintre Rusia și SUA a fost trasată între cele două insule, iar această separare a devenit un reper ușor de explicat pe hartă: două insule apropiate, două state, două date calendaristice în anumite momente ale zilei.

Insulele au un relief stâncos, cu versanți abrupți și vegetație redusă, specific zonelor nordice maritime. În cazul Insulei Micul Diomede, datele geologice ale USGS arată prezența unor roci de tip granit și cuarț-monzonit, încadrate ca fiind de vârstă cretacică.

