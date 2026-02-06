Acord sau război? Trump testează limitele Iranului

Președintele SUA, Donald Trump, preferă să încheie o înțelegere cu Iranul în locul unui război. Știm asta pentru că a spus-o în repetate rânduri. Ceea ce nu știm este tipul de înțelegere pe care este dispus să o accepte și compromisurile pe care iranienii sunt dispuși să le facă. În momentul scrierii acestui articol, cele două părți au convenit să negocieze și să se întâlnească vineri, 6 februarie, în Turcia.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, se vor întâlni la Istanbul, alături de reprezentanți ai Arabiei Saudite și Egiptului, a relatat Reuters. La rândul său Iranul a intensificat demersurile diplomatice la nivel regional. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, președintele Masoud Pezeshkian și secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Larijani, au fost implicați într-o serie de contacte și întâlniri diplomatice cu state din regiune.

La 30 ianuarie, Araghchi s-a aflat la Istanbul, unde a avut întrevederi cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan și cu ministrul de Externe Hakan Fidan.