Când scăpăm, de fapt, de ger și zăpadă. ANM a emis prognoza pe termen mai lung

Când scăpăm, de fapt, de ger și zăpadă. ANM a emis prognoza pe termen mai lung
Vremea va avea variații moderate în următoarele patru săptămâni, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 9 februarie – 9 martie 2026, document care oferă o imagine de ansamblu asupra evoluției temperaturilor și precipitațiilor la nivel național.

Vremea în perioada 9–16 februarie 2026

Conform specialiștilor ANM, în săptămâna 9–16 februarie 2026, vremea va fi caracterizată de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru acest interval calendaristic, pe întreg teritoriul României. Meteorologii precizează că abaterea termică pozitivă va fi mai accentuată în regiunile intracarpatice, unde valorile medii vor depăși normalul perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi în cantități excedentare în regiunile sudice ale țării. Pentru restul zonelor, regimul pluviometric se va situa în jurul valorilor normale specifice acestei perioade de iarnă.

Estimările pentru perioada 16 și 23 februarie 2026

Pentru săptămâna următoare, prognoza indică faptul că vremea va intra într-un regim apropiat de normalul climatologic.

Temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor specifice perioadei, la nivelul întregii țări, fără diferențe semnificative între regiuni.

Totodată, ANM anunță că vremea va fi influențată de un aport ușor crescut de precipitații. Cantitățile estimate vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile, ceea ce indică o distribuție relativ uniformă a fenomenelor pluviometrice.

Vremea în intervalul 23 februarie – 2 martie

În perioada de tranziție dintre lunile februarie și martie, vremea va rămâne stabilă din punct de vedere termic. Meteorologii anunță că temperaturile medii vor înregistra valori apropiate de cele normale pentru acest interval, pe întreg teritoriul României.

primavara cu zapada

primavara cu zapada / sursa foto: dreamstime.com

Regimul pluviometric va urma aceeași tendință,  aducând cantități de precipitații apropiate de mediile multianuale, în toate regiunile țării.

Această evoluție sugerează o perioadă fără fenomene meteorologice extreme, conform datelor disponibile în acest moment.

Începutul lunii martie, între 2 și 9 martie 2026

Pentru prima săptămână a lunii martie, prognoza ANM arată că VREMEA va continua să se mențină în limitele normale ale perioadei. Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice acestei săptămâni, pe întreg teritoriul României.

De asemenea va aduce cantități de precipitații apropiate de cele normale pentru începutul lunii martie, fără variații regionale semnificative.

Aceste estimări indică o evoluție relativ echilibrată a condițiilor meteorologice în debutul primăverii calendaristice.

Prognoza pentru următoarele patru săptămâni este realizată pe baza mediilor săptămânale și reflectă tendințele generale ale vremii, fără a detalia fenomenele de scurtă durată sau episoadele extreme care pot apărea punctual.

Proiecte speciale