Vremea

Prognoza meteo, 6 ianuarie. Ploile se întorc la început de weekend. Risc crescut de inundații în mai multe județe


Prognoza meteo, 6 ianuarie. Ploile se întorc la început de weekend. Risc crescut de inundații în mai multe județePloaie. Sursa foto:Pixabay
Din cuprinsul articolului

Valorile termice vor fi peste mediile normale pentru această perioadă, cu precădere în vest, nord-vest și centru. În regiunile extracarpatice, cerul va fi mai mult noros, iar în jumătatea de nord a Moldovei se vor semnala precipitații mixte pe parcursul zilei, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 6 februarie. Regiunile ocolite de ploaie

În Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei va ploua, însă în a doua parte a zilei se va accentua probabilitatea de ceață și burniță. În restul țării, cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare pe timpul nopții și extinderea ploilor. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane.

Temperaturile maxime vor varia între 0 grade în nordul Moldovei și 15 grade în Dealurile de Vest, iar minimele se vor încadra între -4 și 6 grade.

Vremea în București

În București, cerul va fi în general închis. La începutul zilei se vor semnala ploi slabe, apoi probabilitatea de ceață și burniță va crește.

Vineri, vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va ajunge în jur de 5 grade, iar cea minimă va fi între 0 și 2 grade.

Prognoza meteo. Crește riscul de inundații în unele zone din țară

Hidrologii avertizează asupra unui risc de inundații în mai multe județe, pe fondul precipitațiilor prognozate, topirii zăpezilor și evoluției formațiunilor de gheață.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un cod portocaliu pentru anumite sectoare de râuri din județele Buzău și Prahova, valabil până vineri, 6 februarie, ora 12:00. Totodată, a fost instituit un cod galben pentru râuri din județele Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău, Brăila și Vrancea pâna la ora 16:00.

Potrivit hidrologilor, precipitațiile și cedarea apei din stratul de zăpadă pot provoca scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri pe râurile mici și creșteri semnificative ale nivelurilor de apă, cu risc de depășire a cotelor de apărare.

