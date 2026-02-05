 Prognoza meteo, 5 februarie. Încălzire temporară înaintea valului de ger. Temperaturi de până la 16 grade în unele zone

Vremea se va încălzi ușor, iar temperaturile se vor situa peste mediile obișnuite pentru această perioadă în regiunile vestice, centrale și sud-estice ale țării. Joi, cerul va fi variabil în vest, în timp ce în restul teritoriului vor predomina înnorările, potrivit ANM.

Temporar vor fi ploi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, iar în primele ore ale zilei se vor semnala precipitații locale în Maramureș și izolat în Crișana.

În a doua par te a zilei, ploile se vor extinde în Transilvania, iar la munte se vor înregistra precipitații mixte, cu cantități mai însemnate de apă în zone izolate, între 15 și 20 l/mp. În unele regiuni, drumurile vor fi acoperite de polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Banat (50–60 km/h), local în Moldova și Dobrogea (40–55 km/h), precum și la munte, unde rafalele vor atinge 90–100 km/h în Munții Banatului și în zonele înalte ale Carpaților Meridionali.

Temperaturile maxime vor varia între 1–2 grade în extremitatea sudică a Olteniei și 14–16 grade în Banat și Crișana, iar minimele se vor încadra între -2 și 6 grade. Ceața se va semnala persistent în Oltenia, izolat în Muntenia și în alte regiuni restrânse.

În București, cerul va fi noros, cu ploi temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile vor oscila între 2–3 grade noaptea și 5–7 grade ziua, iar condițiile de ceață vor fi frecvente.

Meteorologii avertizează că, deși încălzirea va persista pe parcursul zilei de joi, valul de ger va reveni începând de duminică. Între 9 și 16 februarie, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit, iar precipitațiile vor fi mai frecvente, mai ales în jumătatea de sud a țării, unde se estimează cantități mai mari de apă și episoade repetate de ploaie.

Tendința de temperaturi peste medie se va menține între 16 și 23 februarie, cu precipitații ușor peste normal în toate regiunile, indicând o iarnă mai umedă spre final. În intervalul 23 februarie – 2 martie, valorile termice vor rămâne ridicate, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile obișnuite, pregătind o tranziție blândă către primăvara meteorologică.