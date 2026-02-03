Gerul aspru se întoarce în weekend. ANM a refăcut prognoza

Deși vremea va intra într-un proces de încălzire în următoarele două zile, valul de ger năprasnic se întoarce în weekend. Începând de duminică, temperaturile vor coborî semnificativ, a anunțat Elena Mateescu, șefa ANM.

Potrivit meteorologului Elena Mateescu, frigul va persista în următoarele zile, în special în zonele de est și vest, unde temperaturile vor rămâne sub valorile normale pentru această perioadă, cu minime de până la -5 grade. Elena Mateescu a adăugat că intensificările vântului vor amplifica senzația de frig, iar atât maximele, cât și minimele vor caracteriza o vreme geroasă până pe 4 februarie.

„Vremea rece va fi de interes și în următoarele zile, în partea de est și vest, unde vorbim de valori mai coborâte decât cele specifice, cu minime de până la -5 grade. Vorbim și de intensificări ale vântului, care vor accentua senzația de frig. În continuare, atât temperaturile maxime ale zilei, cât și minimele vor caracteriza o vreme geroasă până în data de 4 februarie”, a declarat șefa ANM la Digi24.

Meteorologul a mai spus că, pe parcursul zilei de miercuri, o masă de aer mai cald va aduce valori mai ridicate în vestul țării. Astfel, la jumătatea săptămânii, în dealurile vestice, se estimează temperaturi între 10 și 13 grade Celsius. Cu toate acestea, valul de frig se întoarce la final de weekend.

„O masă de aer mai cald își va face simțită prezența în partea de vest. Miercuri, în dealurile de vest, este posibil să se înregistreze 10-13 grade Celsius, însă de duminică o masă de aer rece ar putea aduce temperaturi în scădere”, a mai spus Elena Mateescu.

Vremea se va încălzi semnificativ, iar în regiunile intracarpatice temperaturile vor fi mult peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi înnorat, iar pe arii extinse se vor înregistra precipitații. În Banat, Crișana, Maramureș, Muntenia și Dobrogea va ploua, în timp ce în Moldova, Transilvania și Oltenia ploile vor fi predominante, iar la munte vor fi mixte, cu ninsoare și lapoviță. Pe alocuri se va depune polei, avertizează meteorologii.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-vest, local în est și pe arii restrânse în restul țării, cu viteze de 40-60 km/h. În Munții Banatului și la altitudini mari în Carpații Meridionali, rafalele vor depăși 80-90 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 14 grade Celsius, iar cele minime vor oscila între -3 și 8 grade. Izolat vor fi condiții de ceață.

Joi, vremea va continua să se încălzească, iar temperaturile vor depăși normele perioadei în majoritatea regiunilor, în special în vest, centru și sud-est. Cerul va fi temporar noros, cu precipitații pe arii extinse în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării ploile vor fi izolate. În zonele montane înalte și, la începutul zilei, în nordul Moldovei se vor înregistra precipitații mixte, iar în sud-est cantitățile de apă vor fi local însemnate. Izolat va fi polei.