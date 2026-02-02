Vremea

Vin zile cu temperaturi de primăvară. Meteorologii ANM au refăcut prognoza pentru prima parte a lunii februarie

Vremea. Sursa foto: Pixabay
Vremea se menține foarte rece în București până miercuri, cu minime care pot ajunge la minus 9 grade, în timp ce gerul va afecta și alte regiuni ale țării, în special nordul Moldovei, unde temperaturile diurne nu vor urca peste minus 10 grade. O schimbare de trend este așteptată în a doua parte a săptămânii, potrivit meteorologului ANM Florinela Georgescu.

Prognoza meteo pentru următoarele zile

În Capitală, stratul de zăpadă atinge grosimi cuprinse între 12 și 15 centimetri, însă distribuția este neuniformă, din cauza ninsorii viscolite. Intervalul cel mai rece va fi noaptea de luni spre marți, când valorile termice vor coborî accentuat.

De joi, meteorologii anunță o creștere rapidă a temperaturilor, inclusiv pe timpul nopții, însă atrag atenția că topirea zăpezii poate favoriza apariția poleiului. Pentru luna februarie, ANM estimează o evoluție instabilă a vremii, marcată de alternanțe între episoade reci și perioade mai calde.

Capitala, sub avertizare de ger

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de ger pentru București, valabilă de luni până miercuri, perioadă în care maximele se vor menține în jurul valorii de minus 4 grade, iar minimele vor coborî până la minus 9 și minus 7 grade.

ger Bucuresti

Ger. Sursa foto: Arhiva EVZ

Cerul va fi predominant noros, iar luni sunt posibile ninsori slabe, cu vânt slab până la moderat. Bucureștiul se află, în intervalul 1–4 februarie, sub atenționare de vreme deosebit de rece.

Prognoza meteo. Frig persistent în estul țării

Directorul de prognoze al ANM, Florinela Georgescu, a precizat că stratul de zăpadă din București este cel mai consistent depus în sudul țării în urma ultimului episod de ninsori.

Potrivit specialiștilor, până miercuri nu sunt prognozate precipitații importante în Capitală, iar la nivel național acestea vor fi slabe și izolate. Temperaturile vor rămâne negative în special în jumătatea de est a țării.

Încălzirea va debuta din vest începând de marți și se va extinde ulterior către restul regiunilor, fiind însoțită de precipitații mixte, topirea rapidă a zăpezii și posibile depuneri de polei.

Florinela Georgescu a subliniat că actualul episod de vreme foarte rece nu exclude revenirea gerului în perioada următoare.

„Mai degrabă probabilitatea rămâne pentru schimbări în regimul termic şi chiar al precipitaţiilor, o dată la trei-patru zile, pentru că circulaţia la nivelul continentului european este una foarte activă. Suntem în continuare influenţaţi atât de masele de aer rece dinspre nord şi nord-est, dar şi de activitatea ciclonică cu aer mai cald, dinspre sud şi vest”, a spus meteorologul.

