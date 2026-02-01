Vremea

Gerul se extinde în aproape două treimi din țară. Temperaturi de până la minus 20 de grade și ninsori viscolite

Gerul se extinde în aproape două treimi din țară. Temperaturi de până la minus 20 de grade și ninsori viscolite
România intră într-un nou episod de vreme severă, după ce meteorologii au actualizat prognoza și au anunțat extinderea gerului în aproape două treimi din teritoriul țării.

Dacă inițial răcirea accentuată viza doar jumătatea estică, noile date arată că aerul polar va cuprinde treptat zone extinse, cu temperaturi nocturne care pot coborî până la minus 20 de grade Celsius.

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că intervalul 1 februarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 10:00 va fi marcat de o vreme deosebit de rece, cu ger mai ales dimineața și noaptea, intensificări ale vântului, polei, ghețuș și episoade de ninsoare viscolită.

Ger persistent în est și sud, cu maxime negative inclusiv ziua

Potrivit informării transmise duminică de ANM, primele regiuni afectate vor fi Moldova și Dobrogea, unde gerul este deja instalat, urmând ca aerul rece să se extindă spre estul și sud-estul Transilvaniei, Muntenia, Oltenia și izolat în sudul Banatului.

În aceste zone, temperaturile minime se vor situa, în general, între minus 20 și minus 7 grade, iar valorile maxime vor rămâne negative, între minus 15 și minus 2 grade Celsius. Cele mai scăzute temperaturi sunt prognozate în nordul Moldovei, unde gerul va persista inclusiv pe parcursul zilei.

Meteorologii subliniază că acest tip de evoluție este specific pătrunderilor de aer polar continental, care determină nu doar temperaturi foarte scăzute, ci și o amplificare accentuată a senzației de frig, mai ales în condiții de vânt.

Ninsori și viscol

Viscol. Sursa foto: Foto 12961964 © Paul Hakimata | Dreamstime.com

Ninsorile se extind în sud, cu strat de zăpadă și viscol

Începând cu orele serii de duminică și până luni dimineață, ninsorile se vor extinde în jumătatea sudică a țării. Local se va depune strat de zăpadă, cu grosimi cuprinse, în general, între 2 și 10 centimetri.

Pe parcursul zilei de luni, va mai ninge slab în vest, sud și sud-est, iar izolat și în restul teritoriului. În noaptea de marți spre miercuri, în centru și nord-est sunt posibile precipitații mixte. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș, mai ales în zonele unde temperaturile vor oscila temporar în jurul pragului de îngheț.

Vânt puternic și ninsoare viscolită în mai multe județe

Un element suplimentar de disconfort îl reprezintă vântul, care va avea intensificări locale în regiunile sudice și sud-estice. Vitezele la rafală vor atinge, în general, 40–50 km/h, amplificând semnificativ senzația de frig.

În sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în Dobrogea, ninsoarea va fi temporar viscolită. ANM avertizează că aceste condiții pot afecta vizibilitatea și pot crea dificultăți de trafic, în special în zonele deschise și pe drumurile expuse.

Poliția rutieră

Poliția rutieră Sursa foto: EVZ

Cod galben de ger pentru Moldova și sudul țării

Pentru duminică, până la ora 20:00, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru cea mai mare parte a Moldovei. Aici, temperaturile vor fi cu 7–9 grade mai mici decât cele normale pentru această perioadă, iar valorile maxime se vor încadra, în general, între minus 10 și minus 5 grade Celsius.

O atenționare similară este valabilă în intervalul 1 februarie, ora 14:00 – 2 februarie, ora 10:00, pentru sudul Olteniei, Muntenia și Dobrogea. În aceste regiuni va ninge temporar, iar local se va depune un strat de zăpadă de 6–10 centimetri, echivalentul a aproximativ 10 litri pe metru pătrat.

Meteorologii precizează că în județele Caraș-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, inclusiv municipiul București, Buzău, vestul județelor Brăila, Ialomița și Călărași, precum și în Constanța și Tulcea, în special în zona costieră, vântul va avea rafale de 50–55 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Gerul continuă și după 2 februarie

ANM menține codul galben pentru intervalul 1 februarie, ora 20:00 – 2 februarie, ora 10:00, pentru Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei. Temperaturile minime vor coborî între minus 16 și minus 9 grade, iar în nordul Moldovei pot ajunge în jurul valorii de minus 20 de grade Celsius.

O nouă atenționare cod galben este valabilă pentru perioada 2 februarie, ora 10:00 – 3 februarie, ora 10:00. În acest interval, vremea va rămâne deosebit de rece în Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia și în estul și sud-estul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între minus 9 și minus 3 grade, iar în nordul Moldovei pot coborî până la minus 15 grade, cu ger persistent inclusiv pe timpul zilei.

Meteorologii atrag atenția că nopțile vor fi extrem de reci, cu minime între minus 20 și minus 8 grade Celsius, ceea ce impune măsuri de protecție suplimentare, în special pentru persoanele vulnerabile și pentru infrastructura expusă.

