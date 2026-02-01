Un val de aer siberian din Rusia peste România. Episod sever de iarnă: cinci zile de ger

România se confruntă, la final de ianuarie și început de februarie, cu un nou episod de iarnă severă, caracterizat prin temperaturi foarte scăzute, vânt puternic și ninsori viscolite în mai multe regiuni. Weekendul a debutat cu o vreme mohorâtă și umedă în aproape toată țara, iar meteorologii avertizează că urmează cel puțin cinci zile de ger, cu valori termice ce pot ajunge local până la minus 20 de grade Celsius.

Precipitațiile sunt, în aceste zile, în general slabe sau trecător moderate. În sud, vest și centru predomină ploaia, în timp ce în nord și nord-est se semnalează ninsori. Contextul este însă doar preludiul unui val de aer rece de origine continentală, care va aduce o răcire accentuată a vremii și fenomene specifice unei ierni veritabile.

Profesorul Mircea Duțu a explicat, în direct la România TV, mecanismul care a condus la revenirea unor episoade de iarnă severă în Europa de Est și implicit în România. Potrivit acestuia, masa de aer rece care afectează regiunea are origini clare în spațiul estic.

„Aerul rece continental va fi prezent din Europa de est pana in centrul continentului. Totul porneste din faptul ca, in Rusia, un episod istoric de ninsoare s-a inregistrat in ultima saptamana, cu zapada de 50-60 de cm si temperaturi sub – 20 de grade Celsius. Aceasta masa de aer siberian migreaza catre continent intr-o dinamica legata de perioada de frig sever din America de Nord”, a explicat Mircea Duțu.

Specialistul a subliniat că evoluțiile meteorologice din Europa sunt strâns legate de schimbările majore produse recent în America de Nord, unde un flux intens de aer polar a determinat scăderi dramatice de temperatură.

Mircea Duțu a arătat că situația actuală nu este una excepțională din punct de vedere climatic, chiar dacă pentru populație pare neobișnuită după mai multe ierni relativ blânde.

„Cum aici temperaturile au scazut dramatic din cauza fluxului de are polar catre sud, se produce o miscare compensatorie, este ceea ce da nastere unui sistem de presiune joasa in Atlantic, care pana acum retinea frigul, asa incat vom asista zilele urmatoare la un nou val de aer siberian. Este posibil ca februarie 2026 sa fie marcat de flux de are continental rece, istoria recenta ne arat ca nu are nimic exceptional”, a mai spus profesorul.

El a explicat că percepția publicului este influențată de faptul că, în ultimii ani, episoadele de ger au fost mai rare și mai scurte.

„Ni se pare ceva desebit pentru ca iernile erau cu episoade mai rare de frig, dar acum iarna aferenta ne arata ca suntem intr-un climat temperat si am intrat in acea logica a evolutiilor contrastante. Dupa acest episod de iarna veritabila, vor fi niste zile cu un climat meteorologic mai degraba mediteranean”, a precizat Mircea Duțu.

Șefa Administrației Naționale de Meteorologie, Administrația Națională de Meteorologie, Elena Mateescu, a confirmat că urmează o perioadă deosebit de rece, cu minime severe și maxime negative în anumite zone ale țării.

„Vorbim de o vreme deosebit de rece, mai ales dimineţile şi nopţile, avem alerte meteo de la ANM, temperaturile scad la minus 20 de grade Celsius, chiar şi maximele vor fi negative: Avem şi vânt moderat, de 30-40 km/oră, dar sporeşte senzaţia de frig. Nu lipsesc nici ninsorile viscolite, dar aceste vor fi mai ales în zona montană şi în Oltenia”, a declarat Elena Mateescu.

Potrivit meteorologilor, gerul va fi resimțit mai ales în regiunile extracarpatice, iar vântul va accentua semnificativ senzația de frig.

Conform prognozelor oficiale, în perioada 31 ianuarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece în toată țara. Temperaturile vor scădea accentuat, mai ales pe timpul nopților și dimineților, iar în mai multe zone se va instala gerul persistent.

„Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineaţa şi noaptea va fi ger la început în Moldova, apoi şi în Dobrogea, estul Transilvaniei, Muntenia şi izolat în Oltenia şi sudul Banatului, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 şi -10 grade, iar în nordul Moldovei, gerul va persista şi pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -16 şi -8 grade”, anunță meteorologii ANM.

În același interval, local și temporar vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare, iar pe alocuri se vor forma polei și ghețuș.

Pe lângă temperaturile foarte scăzute, vântul va juca un rol important în amplificarea senzației de frig. Meteorologii avertizează că rafalele vor atinge viteze de 40–45 km/h în mai multe regiuni.

„Vântul va prezenta intensificări local în regiunile estice şi sudice cu viteze în general de 40…45 km/h, amplificând senzaţia de frig, iar din seara zilei de duminică până luni dimineaţă în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită”, precizează ANM.

Aceste condiții pot crea dificultăți suplimentare în trafic și pot afecta activitățile zilnice, în special în zonele expuse.

Prima atenționare meteorologică cod galben este valabilă în intervalul 31 ianuarie, ora 10:00 – 1 februarie, ora 20:00. Aceasta vizează cea mai mare parte a Moldovei, unde temperaturile vor fi cu 7–9 grade mai mici decât cele normale pentru această perioadă.

Valorile maxime se vor situa, în general, între -10 și -5 grade, iar noaptea va fi ger, cu minime cuprinse între -14 și -10 grade.

O a doua atenționare cod galben intră în vigoare din 1 februarie, ora 20:00, până în 2 februarie, ora 10:00. Aceasta extinde aria gerului în Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei.

În acest interval, temperaturile minime vor coborî între -16 și -9 grade, iar în nordul Moldovei se pot atinge valori în jurul a -20 de grade Celsius.

Meteorologii și autoritățile atrag atenția asupra riscurilor asociate temperaturilor foarte scăzute, în special pentru persoanele vulnerabile. Expunerea prelungită la frig, deplasările în condiții de vânt puternic și ninsoare viscolită, precum și formarea poleiului pot genera situații periculoase.

Specialiștii recomandă limitarea deplasărilor inutile, echiparea corespunzătoare pentru iarnă și verificarea instalațiilor de încălzire. În zonele unde sunt anunțate ninsori viscolite, șoferii sunt sfătuiți să își adapteze viteza și să se informeze înainte de a porni la drum.

Deși episodul de ger anunțat pentru următoarele zile este unul sever, climatologii subliniază că alternanța dintre perioade foarte reci și intervale mai blânde va rămâne o caracteristică a climatului actual.

După acest val de aer siberian, este posibilă o revenire temporară la condiții mai apropiate de un climat mediteranean, însă fără a exclude alte episoade reci până la finalul iernii.

Pentru moment, România intră într-o etapă de iarnă autentică, cu ger, vânt și ninsori, iar următoarele zile vor pune la încercare atât infrastructura, cât și capacitatea populației de a face față temperaturilor extreme.