Prognoza meteo, 1 februarie. Început de lună cu ger năprasnic. Unde va ninge abundent

Vremea va fi deosebit de rece duminică, în special în regiunile extracarpatice, unde temperaturile vor coborî accentuat, iar dimineața va fi rece în cea mai mare parte a Moldovei, cu ger care se va menține local și pe timpul nopții în jumătatea de est a teritoriului, potrivit ANM.

Valorile maxime se vor încadra între -12 și 8 grade, iar cele minime, în general, între -20 și -2 grade, cele mai scăzute temperaturi, atât ziua, cât și noaptea, urmând să se înregistreze în nordul Moldovei, unde gerul va persista inclusiv pe parcursul zilei.

Cerul va fi mai mult noros în cea mai mare parte a țării, iar pe parcursul zilei vor fi precipitații slabe pe arii restrânse, sub formă de ploaie și burniță în Banat și Crișana, ninsori în Oltenia și doar izolat fulguieli în celelalte regiuni.

Începând cu orele serii, ninsorile se vor extinde în jumătatea de sud a teritoriului, local cu depunere de strat de zăpadă, în general de 2–8 centimetri, mai ales în extremitatea sudică, în timp ce în vest sunt posibile trecător precipitații mixte, iar pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări în regiunile sudice și sud-estice, cu viteze de 40–45 km/h, iar local, în sudul Banatului, nord-estul Munteniei și pe litoral, rafalele pot atinge 50–55 km/h, amplificând senzația de frig.

În a doua parte a zilei, în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în Dobrogea, ninsoarea va fi temporar viscolită. Dimineața, izolat, se va semnala ceață, asociată pe alocuri cu depunere de chiciură.

În București, vremea va continua să se răcească, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, în condițiile unui cer mai mult noros.

Seara va ninge slab, iar vântul va avea intensificări cu rafale de până la 40–45 km/h, viscolind temporar ninsoarea și accentuând senzația de frig, în timp ce temperatura minimă va coborî până în jurul valorii de -9 grade.