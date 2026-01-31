Prognoza meteo, 31 ianuarie. Vreme rece și instabilă, cu lapoviță și vânt puternic

Vremea va continua să se răcească la nivel național, cu o accentuare a frigului în regiunile extracarpatice, unde valorile termice vor coborî semnificativ, mai ales pe timpul nopții. În Moldova, local în Dobrogea și în estul Transilvaniei, se va instala gerul, iar senzația de frig va fi amplificată de vânt, potrivit ANM.

Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor fi, în general, slabe și se vor semnala în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, precum și izolat în celelalte regiuni.

În Moldova și la munte vor predomina ninsorile, în timp ce în restul teritoriului vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în regiunile estice și sudice, unde rafalele pot atinge viteze de 40–60 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între -10 grade în nordul Moldovei și 7 grade în sudul Banatului, iar minimele vor coborî, în general, până la valori cuprinse între -14 și 0 grade. Pe arii restrânse se va forma ceață, favorizând apariția poleiului și a ghețușului.

În Capitală, vremea va fi mai rece față de ziua precedentă, cerul va fi noros, iar trecător sunt posibile precipitații slabe mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în special pe timpul nopții, când rafalele vor atinge 30–40 km/h. Temperatura maximă va fi de 0–2 grade, iar minima se va situa între -7 și -5 grade.

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de ger, valabil până duminică, ora 18:00, avertizând că regiunile extracarpatice vor fi cele mai afectate. Noaptea de sâmbătă spre duminică va fi deosebit de rece, cu temperaturi minime cuprinse între -14 și -10 grade în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei, iar în cea mai mare parte a Moldovei gerul va persista inclusiv pe parcursul zilei de duminică.

Potrivit meteorologilor, vremea deosebit de rece se va menține până miercuri, 4 februarie, mai ales în cursul nopților și al dimineților.