Prognoza meteo, 30 ianuarie. Final de săptămână cu ger și vânt puternic. Zonele în care drumurile vor fi acoperite de polei

Vremea se va răci semnificativ în majoritatea zonelor țării în următoarele ore. Cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile vor fi variate: ninsoare la munte și în est, mixte în sud-est și local în centru și ploi pe alocuri în restul regiunilor, potrivit ANM.

În est, sud și posibil centru se va depune polei pe suprafețe relativ restrânse. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 7 grade, iar minimele între -9 grade în nordul Moldovei și 3 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

În Capitală, vremea va fi închisă și se va răci. Temporar vor apărea ploi, iar în a doua parte a nopții sunt posibile precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu rafale de 35…40 km/h. Temperatura maximă se va situa între 4 și 5 grade, iar cea minimă în jurul valorii de 0 grade.

ANM a emis un Cod galben de ger valabil până duminică, ora 18:00. Regiunile extracarpatice vor fi cele mai afectate, cu ger extrem și precipitații pe întreg teritoriul.

În sud-est se vor semnala ploi cu acumulări de 10…20 l/mp și izolat 25 l/mp, iar în restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, sub formă de ninsoare la munte și în Moldova și mixte în celelalte zone.

În anumite zone se va forma polei și ghețuș, iar vântul va avea temporar intensificări în regiunile estice și sudice, cu viteze de 40…60 km/h.

Noaptea de sâmbătă spre duminică va fi deosebit de rece, cu temperaturi minime între -14 și -10 grade în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei. În cea mai mare parte a Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilei de duminică. Meteorologii prognozează că vremea deosebit de rece se va menține până miercuri, 4 februarie, mai ales noaptea și dimineața.

De asemenea, până pe 1 februarie, ora 20:00, sudul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și Dobrogea vor fi sub Cod galben din cauza intensificărilor vântului, cu rafale de 50…65 km/h.