Vreme extremă în următoarele zile. Meteorologii au emis Cod galben de ger

Vremea se va răci considerabil în următoarele zile, avertizează meteorologii ANM. Aceștia au emis un Cod galben de ger, care va fi valabil de miercuri seara până duminică după-amiază. Regiunile extracarpatice vor fi cele mai afectate de gerul extrem, iar precipitațiile vor fi prezente în cea mai mare parte a țării.

De miercuri, ora 20:00, până duminică, ora 18:00, se vor semnala ploi în sud-est, cu acumulări de 10…20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul regiunilor, precipitațiile vor fi slabe cantitativ, sub formă de ninsoare la munte și în Moldova, iar în celelalte zone vor fi mixte.

În anumite zone se va forma polei și ghețuș. Temporar, vântul va avea intensificări în regiunile estice și sudice, cu viteze de 40…60 km/h.

Gerul va fi prezent în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei, mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică, când temperaturile minime vor coborî între -14 și -10 grade. În cea mai mare parte a Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilei de duminică.

Meteorologii prognozează că vremea deosebit de rece se va menține până miercuri, 4 februarie, în special noaptea și dimineața.

De asemenea, în perioada 29 ianuarie, ora 22:00 – 1 februarie, ora 20:00, sudul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și Dobrogea vor fi sub Cod galben din cauza intensificărilor vântului, cu rafale de 50…65 km/h.

În București, miercuri cerul va fi noros, iar ploile slabe vor apărea trecător. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 35…40 km/h, iar temperatura minimă se va situa între 0 și 2 grade. Pe finalul zilei de joi, vremea va deveni mai rece, cerul va fi închis și vor fi precipitații mixte, lapoviță și ninsoare, cu temperaturi cuprinse între 0 și 6 grade.

Vineri, cerul va fi noros și temporar se vor semnala precipitații slabe mixte, iar temperaturile vor scădea, cu maxime de 0…2 grade și minime de -7…-5 grade. Sâmbătă, vremea va fi deosebit de rece, cu maxime de -3…-2 grade și intensificări ale vântului de 40…45 km/h, amplificând senzația de frig.

În intervalul 29 ianuarie ora 20 – 1 februarie, ora 18, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice pentru vreme deosebit de rece, precipitații mixte și intensificări ale vântului.