Vreme deosebit de rece la final de săptămână. Se întorc ninsorile abundente

După câteva zile cu temperaturi mai ridicate și cer senin, vremea se înrăutățește, iar ninsorile pun din nou stăpânire pe unele județe. Joi, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, însă ziua de vineri va fi caracterizată de o răcire a vremii accentuată, potrivit ANM.

Pe parcursul zilei de joi, temperaturile vor depăși mediile obișnuite ale datei, cu maxime cuprinse între 0 grade în nordul Moldovei și 15 grade în Dobrogea și sud-estul Munteniei.

Cerul va fi variabil, dar treptat se vor semnala înnorări și precipitații, sub formă de ploi în zonele de câmpie și de ninsoare la altitudini mari. În centru și nord-estul țării, dimineața și noaptea vor fi posibile depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale, în special în Dobrogea, Bărăgan și sudul Moldovei.

În București, maximele vor ajunge la 11…13 grade, iar minimele se vor situa între 0 și 2 grade. Cerul va fi variabil, iar seara și noaptea sunt posibile ploi slabe.

Vremea se va răci în întreaga țară, cu cer mai mult noros și precipitații predominant sub formă de ninsoare în est și la munte, mixte în sud-est și izolat în centru.

Se va semnala polei pe suprafețe restrânse, iar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. Maximele termice vor oscila între 0 și 7 grade, iar minimele între -9 și 3 grade.

În București, temperatura maximă va fi de 4…5 grade, cu minime în jurul valorii de 0 grade, iar cerul va fi închis, cu precipitații mixte în a doua parte a nopții.

În jumătatea de est, valorile termice vor continua să scadă, iar în nordul Moldovei va fi ger noaptea. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor alterna între ninsoare, ploi și mixte, în funcție de regiune. Vântul va amplifica senzația de frig în Moldova, Dobrogea și Muntenia.

În București, sâmbătă maximele se vor situa între 1 și 2 grade, cu minime de -5…-4 grade, iar duminică se va instala un ger deosebit de intens, cu temperaturi maxime de -3…-2 grade și minime de -9…-8 grade.

Cum va fi vremea la începutul săptămânii viitoare

Luni, marți și miercuri, gerul va persista în prima parte a intervalului, cu o ușoară încălzire treptată începând de miercuri.

Probabilitatea pentru precipitații va fi redusă la nivelul Capitalei, dar condițiile vor rămâne deosebit de reci.