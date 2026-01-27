Vremea

Când revine iarna în București. Meteorologii anunță ninsori abundente

Când revine iarna în București. Meteorologii anunță ninsori abundente
După câteva zile cu valori mai ridicate decât normalul perioadei, care au creat impresia unei apropieri timpurii a primăverii, prognozele meteo indică o schimbare bruscă a vremii. Conform estimărilor furnizate de AccuWeather, ninsorile revin în București începând cu 1 februarie, odată cu o scădere accentuată a temperaturilor.

Iarna revine în forță în București

Prognoza pentru luna februarie arată clar această tranziție abruptă. După maxime care au atins în jur de 10 grade în ultima săptămână din ianuarie, vremea se răcește semnificativ chiar din prima zi a lunii februarie, când sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare în Capitală.

Meteorologii AccuWeather estimează depunerea unui nou strat de zăpadă în zilele următoare, semn că episodul de iarnă nu va fi unul izolat, ci se va întinde pe mai multe intervale.

Ninsori și temperaturi negative la început de februarie

Potrivit prognozei, pe 1 și 2 februarie sunt așteptate căderi de zăpadă, iar temperaturile maxime nu vor depăși 2 grade Celsius. Minimele nocturne vor coborî până la -3 grade. Un nou episod de precipitații mixte este prognozat pentru data de 6 februarie, după care vremea intră într-o perioadă de relativă stabilitate.

Spre finalul lunii, între 23 și 26 februarie, sunt anunțate ploi consistente, iar în ultima zi a intervalului nu este exclusă apariția ninsorii. Evoluția confirmă revenirea iernii după o perioadă scurtă cu temperaturi mai blânde, care au indus senzația unui început prematur de primăvară.

Specialiștii explică această alternanță de vreme prin prezența unui sistem atmosferic instabil, capabil să genereze fluctuații semnificative de temperatură de la o zi la alta, inclusiv treceri rapide de la ploaie la ninsoare.

ninsoare

Ninsoare. Sursa foto: EVZ

Cum va evolua vremea pe parcursul lunii februarie

Pentru intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, meteorologii estimează temperaturi peste mediile obișnuite, mai ales în sud-estul țării, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi mai ridicate în sud și în zona Carpaților Meridionali. În perioada 2–9 februarie, valorile termice se vor menține peste normal la nivel național, cu ploi mai frecvente în sud și est.

Între 9 și 16 februarie sunt prognozate temperaturi ușor mai ridicate decât media și o creștere a cantităților de precipitații în majoritatea regiunilor, cu un excedent mai pronunțat în sud-vest. În ultima parte a lunii, între 16 și 23 februarie, temperaturile vor rămâne peste medie în toată țara, iar precipitațiile se vor situa în jurul valorilor normale, cu depășiri ușoare în regiunile sud-vestice.

Evoluția meteo este monitorizată atent, iar autoritățile recomandă populației să fie pregătită pentru episoade de frig accentuat, în special în zonele montane și în regiunile expuse valurilor de aer rece.

