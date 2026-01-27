Vremea

Prognoza meteo, 27 ianuarie. Temperaturi în scădere, ninsori și ploi. Când se mai încălzește vremea

Prognoza meteo, 27 ianuarie. Temperaturi în scădere, ninsori și ploi. Când se mai încălzește vremea
Valorile termice vor fi în scădere în cea mai mare parte a țării, însă vor rămâne peste nivelul normal al perioadei. Ploile se vor restrânge treptat, fiind mai frecvente pe parcursul zilei în sud, centru și est, iar în restul teritoriului doar izolat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 27 ianuarie, Lapoviță și ninsoare la munte

La munte, precipitațiile vor fi mixte, cu ninsori predominante pe creste, unde se va depune și strat nou de zăpadă. Vântul va avea intensitate slabă și moderată, cu unele intensificări la altitudini mari.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 12 grade, iar minimele vor coborî până la valori cuprinse între -7 și 4 grade. Dimineața, pe arii restrânse, se va semnala ceață, iar izolat vor fi condiții de polei.

Prognoza meteo

Sursa foto: pixabay.com

Temperaturi mai scăzute față de intervalul precedent în București

În Capitală, vremea se va răci față de ziua anterioară, însă temperaturile vor rămâne peste media climatologică. Cerul va fi mai mult noros, iar temporar vor fi posibile ploi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat, maxima urmând să atingă aproximativ 6 grade, în timp ce minima se va situa în jurul valorilor de 0–1 grad.

Prognoza meteo, 27 ianuarie. Vremea se mai încălzește la începutul săptămânii viitoare

Pentru săptămâna viitoare, meteorologii estimează o  vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în special în sud-estul țării, în intervalul 26 ianuarie – 2 februarie. Totodată, precipitațiile vor depăși mediile climatologice, mai ales în sud și în zona Carpaților Meridionali.

În perioada 2–9 februarie, regimul termic se va menține peste normal la nivel național. Ploile vor fi mai frecvente în sud și est, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul valorilor obișnuite.

Tendința de temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice sezonului va continua și în intervalul 9–16 februarie, când se așteaptă și o creștere a cantităților de precipitații în majoritatea zonelor, cu un excedent mai evident în sud-vest.

În ultima parte a intervalului, 16–23 februarie, valorile termice vor rămâne peste medie în întreaga țară, iar precipitațiile se vor apropia, în general, de normal, cu ușoare depășiri în regiunile sud-vestice.

