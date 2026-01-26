Prognoza meteo, 26 ianuarie. Vreme închisă și ploi în cea mai mare parte a țării

Vremea va fi în general închisă pe 26 ianuarie, însă temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temporar va ploua în toate regiunile, iar la munte vor apărea precipitații mixte, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Cantitățile de apă vor fi mai ridicate în sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, precum și în Carpații Meridionali, Occidentali și de Curbură, unde ploile vor contribui la topirea stratului de zăpadă. În aceste zone se vor acumula, în general, între 20 și 35 l/mp, iar izolat valorile pot depăși 40 l/mp.

La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă depus poate ajunge la 20–30 de centimetri. Vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 70–90 km/h, viscolind temporar ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri.

În restul țării, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări de 30–50 km/h în sud-vest, sud-est și în zonele centrale. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 3 și 13 grade, iar minimele vor fi cuprinse între 0 și 5 grade. Local, mai ales dimineața, va apărea ceață.

În București, vremea se va încălzi semnificativ față de normalul perioadei. Cerul va fi noros, iar ploile vor fi moderate cantitativ, cu acumulări de 10–20 l/mp.

Vântul va sufla moderat, cu viteze de 35–40 km/h. Temperatura maximă va atinge 10–12 grade, iar minima se va situa între 3 și 4 grade.

Meteorologii au emis și un Cod galben de ploi, valabil de luni, de la ora 8.00, până marți dimineața, la ora 10.00. În acest interval sunt așteptate precipitații însemnate cantitativ în sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, precum și precipitații mixte în zonele montane. La munte, vântul va sufla cu putere, iar ninsorile vor fi viscolite.

Chiar și după expirarea codului galben, până marți seara, 27 ianuarie, vor mai fi perioade cu precipitații în majoritatea regiunilor, iar pe arii restrânse vântul va avea intensificări de până la 40–45 km/h. În intervalul 25 ianuarie, ora 10.00 – 27 ianuarie, ora 10.00, municipiul București nu se află sub incidența unui mesaj meteorologic general.