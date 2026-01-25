Sfârșit de ianuarie cu două anotimpuri. Cum se schimbă vremea în România, în scurt timp

Vremea se schimbă în următoarea perioadă, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vor fi intensificări ale vântului, precipitații mixte și ninsoare la munte. În Capitală, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei.

ANM a emis duminică, de la ora 14.00, o atenționare Cod galben valabilă până luni, ora 8.00, pentru județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și pentru zona de munte a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Brașov, Sibiu, Alba și Hunedoara.

Meteorologii avertizează că în Banat, sudul Crișanei și în Carpații Meridionali vântul va atinge viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini peste 1.700 m rafalele vor depăși 90-100 km/h.

Un al doilea Cod galben va fi activ de luni, ora 8.00, până marți, ora 10.00, în județele Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău și parțial în Vrancea, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad și Timiș.

În aceste zone, se vor înregistra cantități însemnate de precipitații: ploaie în sudul Banatului, nordul Olteniei și Munteniei, și precipitații mixte în Carpații Meridionali, Occidentali și de Curbură. Vor fi acumulări de 20-35 l/mp, iar local cantitățile vor depăși 40 l/mp.

La altitudini de peste 1.700 m va ninge, stratul de zăpadă nou depus ajungând la 20-30 cm. Vântul va avea intensificări de 70-90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 m.

Meteorologii mai transmit că până marți seară, precipitațiile vor fi prezente temporar în majoritatea zonelor, iar pe arii restrânse vântul va avea intensificări de 40-45 km/h.

În Capitală, duminică valorile termice vor fi peste normalul perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar noaptea vor fi condiții de ceață și ploaie slabă spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă ajungând la 6 grade, iar minima la 0-2 grade.

Luni, temperaturile vor crește semnificativ peste normalul perioadei. Cerul va fi noros, iar ploile moderate cantitativ (10-20 l/mp) vor persista. Vântul va sufla moderat, cu viteze de 35-40 km/h, iar temperatura maximă va ajunge la 11-12 grade, minima fiind de 3-4 grade.