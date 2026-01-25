Ceață densă în aproape toată țara. Vizibilitate sub 50 de metri, risc de polei

Circulația rutieră se desfășoară duminică dimineață în condiții dificile, din cauza ceții dense care reduce vizibilitatea sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, în numeroase zone din țară. Fenomenul favorizează local formarea ghețușului sau a chiciurei, avertizează autoritățile.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, ceața afectează drumurile din 19 județe, printre care Argeș, Brașov, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Olt, Prahova, Suceava, Tulcea și Vrancea. În majoritatea zonelor vizibilitatea este sub 200 de metri.

Ceața este prezentă și pe mai multe autostrăzi intens circulate: A1 București–Pitești, A2 București–Constanța, A3 București–Ploiești, A4 Ovidiu–Agigea și A7 Ploiești–Adjud, unde șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită.

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări nowcasting Cod galben de ceață, valabile până la ora 9.00, pentru zone extinse din sudul, vestul, centrul și estul țării. Avertizările vizează în special zonele joase din județele Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Cluj, Harghita și Argeș, dar și județele Botoșani, Suceava, Galați, Vrancea, Iași și Vaslui.

În aceste regiuni, ceața determină vizibilitate redusă sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, existând riscul apariției ghețușului sau chiciurei, în funcție de condițiile locale. De asemenea, în județul Bacău este în vigoare un Cod galben de burniță care poate depune polei.

Poliția Rutieră le recomandă conducătorilor auto să folosească luminile de întâlnire și pe cele de ceață, sistemele de dezaburire, să reducă viteza, să mărească distanța față de celelalte vehicule și să evite depășirile riscante. O conduită preventivă este esențială pe tot parcursul deplasării, avertizează autoritățile.