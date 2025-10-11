Când se folosesc faza lungă și luminile de ceață iarna. Amenzile pot ajunge la 1.000 de lei

În timpul ninsorilor, vizibilitatea pe carosabil scade, mai ales pe timp de noapte. De aceea, este esențial ca șoferii să știe ce lumini trebuie folosite și când, pentru a evita accidentele și amenzile prevăzute de lege. „În circulația pe toate categoriile de drumuri publice, conducătorii de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere sunt obligați să folosească și în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă”, se precizează în Legea 168/2023.

Potrivit noului Cod Rutier, șoferii sunt obligați să circule cu luminile aprinse de fiecare dată când ies pe drum, indiferent de tipul de șosea. Practic, mașina trebuie să aibă pornit cel puțin un set de lumini pe toată durata deplasării.

„În circulația pe toate categoriile de drumuri publice, conducătorii de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere sunt obligați să folosească și în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă”, se arată în Legea 168/2023. Cu alte cuvinte, nu contează dacă folosiți doar pozițiile sau faza scurtă — important este să aveți luminile aprinse.

De asemenea, Articolul 100 (11) din Codul Rutier prevede clar: „Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni […] nerespectarea obligației ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcțiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulația pe drumurile publice.”

Prin urmare, șoferii care nu folosesc nici faza scurtă, nici luminile de zi, riscă o amendă între 810 și 1.012,5 lei. În plus, dacă vizibilitatea este redusă — de exemplu, pe ceață —, trebuie aprins și un set suplimentar de lumini pentru a circula în siguranță.

Codul Rutier mai specifică faptul că șoferii sunt obligați să aprindă luminile de ceață din spate atunci când vizibilitatea scade din cauza ceții. Regula se aplică strict pentru stopul de ceață, întrucât nu toate autoturismele sunt echipate și cu proiectoare frontale.

Aceste lumini trebuie folosite de fiecare dată când apare ceața, indiferent dacă este zi sau noapte. Stopul de ceață este obligatoriu pentru toate vehiculele, pe când proiectoarele din față sunt doar opționale. Ele emit o lumină mai puternică și mai concentrată, gândită să pătrundă prin perdeaua de ceață și să îmbunătățească vizibilitatea.

În schimb, faza lungă nu trebuie folosită niciodată pe ceață. Lumina acesteia este mult mai intensă și se răspândește în toate direcțiile. În contact cu picăturile de apă din aer, razele sunt reflectate înapoi, formând un efect de „perdea albă” care reduce drastic vizibilitatea. Așadar, șoferii care nu au proiectoare de ceață, trebuie să aprindă faza scurtă – este cea mai sigură opțiune în astfel de condiții.

Faza lungă se utilizează doar noaptea, pe drumuri întunecate, și numai atunci când nu circulă alte vehicule în față. Este interzis să fie aprinsă dacă șoferul se apropie de o altă mașină, pentru că intensitatea luminii poate orbi temporar șoferul care vine din sens opus.

Unii șoferi uită complet să aprindă luminile de ceață, în timp ce alții le folosesc fără rost, chiar și când nu este nevoie. În realitate, aceste lumini sunt gândite special pentru situații cu vizibilitate redusă, cum ar fi ceața densă, ploile torențiale sau ninsoarea puternică. Rolul lor este simplu: să facă mașina mai ușor de observat în trafic, de la o distanță mai mare.

Atunci când ninge, nu există obligația legală de a porni luminile de ceață, dar ele pot fi foarte utile în momentele în care ninsoarea devine abundentă și drumul nu se mai distinge clar.

Nu este recomandat ca faza lungă să fie folosită pe ninsoare sau ploaie puternică. Lumina intensă poate crea același efect ca în cazul ceții — particulele reflectă fasciculul înapoi, formând un halou orbitor care te poate dezorienta. În plus, se poate instala un efect vizual de „tunel”, care îți limitează câmpul vizual și te face să pierzi contactul cu marginile drumului.

Atunci când ninsoarea este densă, mai ales pe timp de noapte, cea mai sigură opțiune rămâne faza scurtă, care oferă vizibilitate suficientă fără să distorsioneze percepția asupra drumului.