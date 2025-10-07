Temperaturi neobișnuit de scăzute în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe termen lung

În următoarea perioadă, temperaturile or rămâne mai scăzute decât cele specifice lunii octombrie, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Până pe 20 octombrie, ploile vor continua să cadă în majoritatea regiunilor, iar ninsorile nu vor lipsi din zonele montane.

Valorile termice vor fi sub cele specifice săptămânii pe întreg teritoriul țării. Regimul de precipitații va fi local deficitar în vest și nord-vest, dar va fi excedentar în rest, în special în regiunile estice, sudice și sud-estice, unde se pot înregistra cantități mai însemnate de ploaie.

În perioada 13 – 20 octombrie, temperaturile medii vor rămâne mai scăzute decât normalul în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în vest, în timp ce în restul regiunilor acestea vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

În săptămâna 20 – 27 octombrie, media temperaturilor se va apropia de valorile normale pentru intervalul respectiv în toate regiunile. Pluviometria va fi ușor excedentară în vest și nord-vest, iar în restul țării cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal.

Între 27 octombrie și 3 noiembrie, valorile ermice medii se vor menține apropiate de normal pe întreg teritoriul României. Precipitațiile vor fi ușor excedentare în nord-vest, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale pentru perioada respectivă.

În prezent, un Cod roșu de ploi abundente este valabil pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde cantitățile de apă pot ajunge la 110–120 l/mp. Tot în Constanța a fost emis și un Cod roșu de inundații, iar alte zone din țară sunt vizate de avertizări de Cod portocaliu și Cod galben. Din cauza condițiilor meteorologice severe, autoritățile locale au decis închiderea școlilor în județul Constanța.

Meteorologii ANM avertizează că se vor înregistra ploi torențiale, însoțite local de descărcări electrice. Avertizarea este valabilă de marți, ora 21:00, până miercuri, ora 23:00.

În paralel, un Cod portocaliu vizează județele Tulcea, Brăila, Galați, Vrancea, Buzău, Covasna, Brașov, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. În aceste regiuni sunt așteptate cantități de apă între 60 și 90 l/mp, iar izolat acestea pot depăși 100 l/mp.

Totodată, un Cod galben este valabil pentru centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și vestul Carpaților Meridionali, unde se vor acumula între 25 și 50 l/mp. Vântul va avea intensități de 50–70 km/h în sud-est, iar la altitudini de peste 1.700 m se așteaptă ninsori viscolite și un strat nou de zăpadă de până la 30 cm.