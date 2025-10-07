Prognoza meteo, 7 octombrie. Vreme mohorâtă în toată țara. Ninsori la munte și ploi în zonele joase

Vremea va fi rece și predominant închisă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru începutul lunii octombrie, în special în sud, centru și nord-est. În regiunile sudice, estice și centrale vor cădea ploi abundente, cantitățile de apă urmând să ajungă la 25–40 l/mp, iar pe arii restrânse, în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, pot depăși 60–80 l/mp, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În județele Constanța, Călărași și Ialomița, mai ales pe timpul nopții, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar local se pot acumula peste 90–110 l/mp. În vestul și nord-vestul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor fi rare și de scurtă durată.

La munte, de la altitudini mai mari de 1700 de metri, precipitațiile se vor transforma în ninsoare. În Carpații Meridionali, se vor înregistra ninsori abundente, cu depunerea unui strat de zăpadă de 10–30 cm, însoțite de viscol, vântul atingând 60–90 km/h.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în est și sud-est, dar și local în restul țării, unde rafalele pot ajunge la 45–55 km/h. În jumătatea de est a Munteniei, în Dobrogea și sudul Moldovei, viteza vântului poate depăși 60–70 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 18 grade, iar cele minime între 5 și 12 grade, mai ridicate pe litoral, până la 14–15 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va semnala ceață, potrivit ANM.

În Capitală, vremea va fi deosebit de rece și închisă. Ploile vor fi persistente și însemnate cantitativ, în special seara, când se pot acumula 50–70 l/mp.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, mai ales pe timpul nopții, când rafalele pot atinge 50–65 km/h. Temperatura maximă va fi de 12–14 grade, iar minima de 9–10 grade.