ANM a emis Cod roșu de ploi abundente și vânt puternic. Risc de inundații în trei județe

În următoarele zile, România va fi lovită de ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în zonele montane înalte. Marți dimineață, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis câteva avertizări de vreme severă. Codul roșu de ploi abundente va fi valabil până pe 9 octombrie și vizează mai multe zone din țară.

Potrivit meteorologilor, în sudul, estul și centrul țării va ploua pe arii extinse. Cantitățile de apă vor fi semnificative, între 25 și 50 de litri pe metru pătrat, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova se pot acumula local peste 70-100 l/mp.

La munte, în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1700 de metri, vor cădea ninsori, iar în nopțile de marți spre miercuri este posibil viscol și depunerea unui strat consistent de zăpadă.

Vântul se va intensifica în sud, est și la munte, atingând viteze de 60-70 km/h, iar local și mai mult, în special în Dobrogea, Muntenia și sudul Moldovei. Temperaturile vor scădea semnificativ, maximele urmând să se situeze între 12 și 18 grade, iar minimele între 3 și 14 grade.

Atenționarea de Cod galben este valabilă din 6 octombrie, ora 21:00, până pe 7 octombrie, ora 21:00. Vor fi afectate Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și Carpații de Curbură.

Aici se vor înregistra ploi însemnate cantitativ, de 25-50 l/mp, iar vântul va sufla cu rafale de 50-70 km/h, mai ales în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral.

Începând de marți, 7 octombrie, ora 21:00, și până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00, intră în vigoare o nouă avertizare meteo complexă, care include cod galben, cod portocaliu și cod roșu.

Sub cod portocaliu se află Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, unde se vor înregistra ploi torențiale, cu cantități de 60-90 l/mp, izolat chiar 100 l/mp.

Cel mai grav scenariu este pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, aflate sub COD ROȘU de ploi abundente. În aceste zone, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, se pot înregistra 110-120 l/mp, valori ce pot produce inundații și viituri rapide.

În Carpații Meridionali, la peste 1700 de metri altitudine, sunt anunțate ninsori viscolite, cu rafale de 60-90 km/h și un strat nou de zăpadă de 10-30 cm.

Meteorologii anunță că, în funcție de evoluția fenomenelor, avertizările vor fi actualizate în orele următoare, inclusiv prin mesaje nowcasting pentru fenomene severe imediate.