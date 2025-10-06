Prognoza meteo, 6 octombrie. Început de săptămână rece și ploios în majoritatea regiunilor. Unde va ninge

În prima zi a săptămânii, vremea va fi mai răcoroasă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu excepția extremului sud-est, unde temperaturile se vor apropia de valorile obișnuite. Cerul va fi mai mult acoperit, iar ploile se vor extinde în majoritatea regiunilor, mai puțin în vest și nord-vest, unde acestea vor fi izolate și de scurtă durată, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În estul Munteniei și în Dobrogea, precipitațiile vor deveni mai consistente, cantitățile de apă putând atinge 15–25 l/mp.

La munte, la peste 1900 de metri altitudine, se vor semnala trecător lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, în a doua parte a intervalului.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 21 de grade, ușor mai ridicate în Dobrogea, unde se vor atinge chiar 23 de grade. Minimele se vor situa între 4 și 14 grade, iar în zonele joase se va forma ceață.

În Capitală, cerul va fi mai mult noros, iar pe parcursul zilei vor fi perioade cu ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va coborî ușor față de ziua precedentă, urmând să atingă 17–18 grade, în timp ce minima se va încadra între 8 și 10 grade.

Până la începutul lunii noiembrie, temperaturile vor rămâne, în general, în limite normale pentru perioada din calendar. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), doar în anumite regiuni se vor înregistra ușoare scăderi de temperatură, pe parcursul următoarelor două săptămâni.

În această perioadă, vremea va fi apropiată de normalul termic al lunii octombrie, însă în vestul țării valorile vor fi ușor mai coborâte. Cantitățile de precipitații vor fi reduse, mai ales în sud-vest, unde ploile se vor semnala doar izolat.

Pentru a doua decadă a lunii, meteorologii anunță temperaturi medii comparabile cu cele normale pentru octombrie, cu mici abateri în regiunile intracarpatice. La nivel național, precipitațiile vor fi apropiate de media obișnuită a perioadei.

În intervalul 20–27 octombrie, valorile termice se vor menține în limite normale pentru finalul de lună. Totuși, în mai multe regiuni, în special în centru și nord, cantitățile de precipitații ar putea depăși ușor mediile climatologice.

Pentru perioada 27 octombrie – 3 noiembrie, prognoza indică temperaturi specifice acestei perioade de toamnă, fără variații semnificative. Regimul pluviometric va rămâne apropiat de normal la nivelul întregii țări.