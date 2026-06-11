Papa Leon al XIV-lea, avertisment dur pentru liderii lumii

Aflat într-o vizită simbolică în Insulele Canare, unul dintre punctele critice ale migrației către continentul european, Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj ferm comunității internaționale. Suveranul pontif a solicitat liderilor globali să ofere un tratament demn și uman persoanelor aflate în deplasare, avertizând că posteritatea nu îi va ierta pe cei care ignoră suferința oamenilor constrânși să își părăsească țara din cauza conflictelor armate sau a sărăciei extreme, conform Reuters.

În cadrul discursului său, primul papă de origine americană a subliniat că valoarea ființei umane nu este dictată de documentele de identitate. El a menționat că demnitatea umană nu are paşaport şi nu îşi pierde valoarea atunci când trece o frontieră.

Mesajul a fost rostit în portul Arguineguin din Gran Canaria, o locație încărcată de o istorie dureroasă, cunoscută în mediul asociativ drept Docul Rușinii din cauza condițiilor precare în care au fost ținuți aproximativ 1.000 de migranți în perioada pandemiei de coronavirus.

În fața unei mulțimi adunate în apropierea unui monument dedicat celor dispăruți în apele oceanului, înaltul prelat a cerut o schimbare de paradigmă în gestionarea acestei crize. El a atras atenția asupra riscului ca societatea să devină imună la tragedii: „Nu putem să ne obişnuim să numărăm morţii.

Suveranul pontif a adăugat un avertisment legat de modul în care viitorul va judeca acțiunile din prezent, spunând: „Fie ca istoria să nu ne acuze că am transformat durerea celor care suferă într-o imagine comună de-a lungul ţărmurilor noastre. Mai devreme sau mai târziu, se va şti dacă am protejat viaţa sau dacă am cedat indiferenţei”.

Ca un gest de profund omagiu pentru miile de persoane care și-au pierdut viața pe ruta periculoasă din Africa spre arhipelagul spaniol, Papa Leon a lansat o jerbă de flori în apele Atlanticului.

Poziția fermă a Papei Leon al XIV-lea reflectă o linie de comunicare tot mai critică la adresa deciziilor luate de liderii marilor puteri. Recent, declarațiile sale aspre la adresa măsurilor stricte de control de la granițe au stârnit reacții vehemente din partea președintelui Statelor Unite, Donald Trump.

În timpul vizitei de joi, liderul Bisericii Catolice a petrecut timp cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și ai asociațiilor umanitare. Printre aceștia s-a numărat și Tito Villarmea, căpitanul unei nave de salvare, care a dezvăluit că activitatea sa de aproape două decenii a însemnat salvarea a circa 20.000 de vieți omenești. Căpitanul a mărturisit: "Este un număr care îmi face rău şi pe care nu-l poţi uita. Mi-aş dori să nu trebuiască să salvăm pe nimeni".

O altă mărturie zguduitoare a venit din partea unei femei din Nigeria, victimă a traficului de persoane și a abuzurilor pe parcursul călătoriei sale spre Europa. Ea a descris realitatea dură prin care a trecut: „Am trăit în condiţii pe care nu le-aş dori nimănui”.

Vizibil emoționat, Papa s-a adresat direct celor care caută refugiu, oferindu-le cuvinte de încurajare și recunoaștere: „Dragi migranţi, înainte de a vă spune orice altceva, vreau să mă închin în faţa demnităţii voastre. Nu sunteţi doar numere sau dosare. Sunteţi oameni care au lăsat în urmă familii şi case. Aveţi vise pe care nimeni nu are dreptul să le dispreţuiască.”

Statisticile indică o creștere masivă a fluxului migratoriu în regiune. Dacă în anul 2015 numărul sosirilor era de sub 1.000 de persoane, în anul 2024 Insulele Canare au înregistrat un record de 46.843 de migranți clandestini. Costul uman rămâne uriaș, organizațiile monitorizând peste 3.000 de decese înregistrate doar în cursul anului 2025 pe această rută maritimă.

În contextul acestei crize, Papa Leon al XIV-lea declarase anterior în fața legislativului de la Madrid că gestionarea defectuoasă a migrației afectează pilonii morali ai societății contemporane. Ulterior, joi, el a insistat pe necesitatea implementării unor mecanisme sigure și legale de tranzit, pe intensificarea eforturilor împotriva rețelelor de trafic de carne vie și pe alocarea de resurse financiare pentru misiunile de salvare pe mare.

În viziunea sa, rezolvarea crizei necesită combaterea cauzelor profunde în țările de origine, precum instabilitatea politică, corupția generalizată și lipsa resurselor economice. Papa a subliniat clar: „Nu este suficient să gestionăm sosirile, să distribuim statistici, să consolidăm frontierele sau să deplângem decesele după ce au avut loc”.

Prezența liderului spiritual în regiune a fost salutată de Juan Carlos Lorenzo, reprezentantul Comisiei spaniole pentru refugiați din Insulele Canare. Acesta a subliniat importanța evenimentului, declarând că vizita va funcționa ca o reafirmatie puternică a apărării drepturilor omului, a respectului și a demnității pe care toți oamenii le merită, indiferent de originea lor.

Deși Spania a demonstrat o deschidere mai mare comparativ cu alte state europene, prin măsuri precum legalizarea statutului pentru jumătate de milion de migranți fără forme legale, inițiativa este contestată de mișcările politice de extremă dreaptă, iar birocrația prelungită menține starea de incertitudine pentru mii de solicitanți.

Turneul apostolic din Spania, început în weekendul trecut cu opriri la Madrid și Barcelona, se va încheia vineri în Tenerife. Acolo, Papa Leon al XIV-lea va vizita un centru de primire și va celebra o liturghie în aer liber în zona portuară din Santa Cruz.