Vin două săptămâni friguroase. Prognoza meteo pe regiuni

Urmează o perioadă cu variații semnificative ale temperaturilor și precipitațiilor. Vortexul polar se retrage în zonele montane, iar cupola de ploi torențiale se restrânge treptat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Totuși, un alt ciclon mediteranean va aduce cantități importante de apă, în special în sudul și estul țării, unde local se pot acumula între 100 și 150 l/mp, cu risc ridicat de inundații.

În general, în primele zile ale intervalului, temperaturile diurne vor crește. În Banat, maximele vor urca de la 14 grade pe 6 octombrie până la 20 de grade pe 10 octombrie, apoi vor scădea spre 16 grade la mijlocul perioadei.

Temperaturile nocturne vor rămâne stabile la 6-8 grade în prima săptămână, pentru ca ulterior să coboare spre 5 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare la începutul perioadei, între 6 și 7 octombrie, și din nou între 10 și 12 octombrie.

În Crișana, maximele vor crește de la 14 la 18 grade până pe 10 octombrie, pentru ca apoi să scadă spre 15 grade, menținându-se aproape de finalul perioadei.

Minimele vor fi între 5 și 8 grade, scăzând la 4-5 grade după 13 octombrie. Precipitațiile vor fi moderate la începutul intervalului și mai frecvente între 10 și 12 octombrie, apoi trecător spre sfârșitul perioadei.

Transilvania va înregistra maxime de 11 grade pe 6 octombrie, crescând la 17 grade pe 10 octombrie și scăzând ulterior la 14 grade.

Nopțile vor avea temperaturi de 6-7 grade în prima săptămână și 2-4 grade în a doua. Ploile se vor concentra în prima săptămână, mai ales în zilele de 6-7 octombrie.

În Maramureș, maximele vor urca de la 13 la 16 grade până pe 10 octombrie, pentru ca apoi să scadă la 14 grade, menținându-se până aproape de sfârșitul perioadei.

Minimele nocturne vor coborî de la 5-8 grade la 3 grade între 15 și 19 octombrie. Ploile vor fi prezente pe tot parcursul celor două săptămâni, cu cantități mai însemnate în 6-7 și 10-12 octombrie.

În Moldova, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit între 6 și 8 octombrie, cu maxime de 11-13 grade, crescând apoi la 16-19 grade în zilele de 9 și 10 octombrie. Restul intervalului va fi relativ constant, cu maxime de 14-16 grade. Minimele nocturne vor scădea de la 7-9 grade la 4-5 grade, iar ploile vor fi frecvente între 7 și 9 octombrie, apoi trecător.

Oltenia va avea maxime între 14 și 16 grade la începutul perioadei, crescând la 20-21 grade în 9-11 octombrie și apoi stabilizându-se între 16 și 18 grade. Minimele vor scădea ușor de la 8-9 grade la 6 grade. Precipitațiile vor fi mai frecvente între 7 și 9 octombrie.

La munte, vremea va fi rece în primele două zile, cu maxime de 4-5 grade, iar în zona de peste 2000 m se vor înregistra 0 grade. În 8-10 octombrie, temperaturile vor urca la 7-9 grade, iar la altitudini mari vor fi 2-4 grade. Minimele nocturne vor coborî de la 1-2 grade la -2…0 grade în a doua săptămână. Vor fi precipitații pe arii extinse, inițial ploi, apoi ninsori la altitudini mari, cu acumulări semnificative, urmate de precipitații slabe și trecătoare.