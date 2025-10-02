O nouă alertă de vreme severă. ANM a emis Cod roșu de ploi abundente. Risc crescut de inundații în unele județe

Vremea continuă să se înrăutățească în țară. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme severă, printre care și un Cod Roșu de ploi abundente pentru județele Dolj și Olt. Intervalul critic este între 2 octombrie, ora 18:00, și 3 octombrie, ora 21:00. Conform anunțului, cantitățile de precipitații pot ajunge local la 100–110 litri pe metru pătrat.

În restul țării, meteorologii prognozează temperaturi scăzute, intensificări ale vântului și precipitații importante, sub formă de ploaie, iar în zonele montane, ninsoare viscolită.

Valorile maxime se vor situa între 7 și 15 grade Celsius, cu excepția Dobrogei, unde se pot înregistra 17–20 de grade. Minimele vor coborî până la 0 grade în depresiuni.

ANM arată că ploile se vor extinde treptat din sud-vest spre întreaga țară, iar regiunile sudice vor înregistra cantități mai mari, depășind local 90 l/mp.

În zonele montane, de peste 1.500 de metri altitudine, va ninge temporar cu viscol, iar stratul de zăpadă se va depune consistent.

Pe lângă avertizarea Cod Roșu pentru Dolj și Olt, meteorologii au emis mai multe atenționări de Cod Portocaliu și Galben pentru diverse regiuni ale României.

Zece județe din Oltenia, Muntenia și sudul Transilvaniei – Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova – se află sub Cod Portocaliu de ploi importante, cu cantități estimate între 70 și 80 l/mp, iar pe alocuri pot depăși 90 l/mp.

În centrul și estul Munteniei, precum și în Dobrogea, meteorologii au emis Cod Galben de ploi însemnate, cu acumulări de 25–50 l/mp. În aceeași perioadă, între 2 și 3 octombrie, vântul va avea intensificări de 50–70 km/h în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei.

De joi seara, a fost activat și un Cod Portocaliu pentru intensificări puternice ale vântului în Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și zona litoralului Constanța-Tulcea, cu rafale care pot ajunge la 70–90 km/h.

La altitudini de peste 1.500 de metri, în estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, este în vigoare un Cod Galben pentru ninsori temporar viscolite, cu vânt în rafale de 50–70 km/h și strat de zăpadă între 10 și 30 cm.

În același timp, zonele montane din Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov se află sub Cod Portocaliu de ninsori abundente, cu strat de zăpadă de 30–50 cm și rafale de vânt de 70–80 km/h, vizibilitatea fiind redusă din cauza viscolului.