Vreme periculoasă în România. A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență

România se pregătește pentru trei zile de vreme severă. În acest sens, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de cod galben și portocaliu de ploi abundente, ninsori și vânt puternic. După valul de alerte meteorologice, Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat.

La munte, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, sunt așteptate ninsori și viscol, cu depunere de zăpadă la altitudini de peste 1.500 de metri. În sud-vest, precipitațiile din următoarele 24 de ore ar putea fi echivalente cu întreaga cantitate normală pentru luna octombrie.

Raul Ilea, meteorolog ANM, a afirmat că temperaturile vor fi sub mediile normale ale perioadei în majoritatea zonelor, iar în Capitală se estimează rafale de vânt de până la 85 km/h.

„Este o vreme rece pentru această perioadă în majoritatea zonelor, iar în jumătatea sudică a țării, până mâine dimineață, sunt valabile mai multe coduri meteorologice generale de avertizare meteorologică cod galben, respectiv cod portocaliu pentru ploi însemnate cantitativ, intensificări de vânt, iar în Carpații Meridionali și de Curbură, la peste 1.500 m altitudine, temporar va ninge, va viscoli și se va depune strat de zăpadă”, a explicat meteorologul, potrivit Digi24.

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a fost convocat ca urmare a avertizării de cod portocaliu pentru vijelii și rafale puternice de vânt.

Autoritățile verifică șantierele și panourile publicitare, monitorizează semafoarele și pregătesc echipele de intervenție rapidă. Echipele ALPAB sunt gata să intervină în parcuri pentru arborii doborâți, iar Apa Nova și Termoenergetica au format echipe pentru reparații în caz de defecțiuni.

„În urma avertizării meteorologice de Cod Portocaliu, care anunţă vijelii şi rafale puternice de vânt în Bucureşti, Primăria Capitalei, conform Hotărârii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, a dispus măsuri pentru protejarea cetăţenilor”, se arată în comunicat.

Administrația Națională de Meteorologie a emis cod portocaliu de intensificări ale vântului pentru municipiul București și județul Ilfov, valabil de joi, 2 octombrie, ora 20:00, până vineri, 3 octombrie, ora 10:00. Se estimează rafale de 70–85 km/h.

ISU le recomandă cetățenilor să stea departe de spațiile deschise, copaci, stâlpi și panouri publicitare, să întrerupă activitățile desfășurate la înălțime și să închidă ferestrele locuințelor.

„Sistați activităţile desfăşurate în teren deschis sau la înălţime; - Închideți toate ferestrele locuinţei şi altor categorii de construcţii; - Evitați atingerea stâlpilor sau firelor căzute la pământ”, arată reprezentanții ISU.

La Constanța, autoritățile au mobilizat 300 de angajați pentru decolmatarea rigolelor, iar echipele RAJA și Polaris intervin pentru curățarea rețelei de canalizare și îndepărtarea resturilor vegetale, pentru a reduce riscul inundațiilor.

„Primăria Municipiului Constanţa, împreună cu echipele RAJA S.A. şi cu operatorul de salubrizare, verifică şi decolmatează receptorii pluviali, rigolele şi căminele de vizitare (…). Polaris intervine pentru îndepărtarea resturilor vegetale, având mobilizaţi peste 300 de angajaţi pregătiţi de intervenţie”, spun reprezentanții instituției.

La Giurgiu, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a reunit în regim extraordinar. Prefectul Ion Ghimpețeanu a anunțat că a fost mobilizată o rezervă de 50 de militari, pregătiți să intervină imediat în caz de nevoie.

În următoarele două zile, Muntenia, Dobrogea, Oltenia și sudul Moldovei se vor confrunta cu vânturi puternice de 50–70 km/h. În București și județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov și Constanța, rafalele vor depăși 85 km/h, anunță meteorologii.

De asemenea, județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj sunt sub cod portocaliu pentru ploi abundente, cu acumulări de până la 70 l/mp. În vestul Munteniei și sudul Banatului se menține cod galben, cu cantități de precipitații estimate între 25 și 50 l/mp.