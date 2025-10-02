Jumătate din țară, sub alertă de vreme severă. Unde va ninge abundent

Până pe 4 octombrie, jumătate din țară se află sub alertă de vreme severă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis Cod portocaliu și galben pentru mai multe regiuni. Conform anunțului, ploile abundente vor fi prezente în următoarele zile, iar ninsorile își vor face apariția pe crestele înalte.

Până sâmbătă seară, la ora 20.00, România va fi traversată de un val de vreme severă, caracterizat prin temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această perioadă, ploi abundente, vânt puternic și ninsori viscolite în zonele montane.

În intervalul 2 octombrie, ora 10.00 – 4 octombrie, ora 20.00, vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 17 grade, iar minimele între 0 și 10 grade, cu valori mai coborâte în estul Transilvaniei.

Din dimineața zilei de joi, ploile se vor extinde treptat dinspre sud-vest, cuprinzând treptat întreg teritoriul. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25–50 l/mp, iar în sud acestea vor depăși pe alocuri 70–90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar peste altitudinea de 1500 de metri se vor semnala ninsori viscolite, ce vor depune strat de zăpadă. Vântul va sufla cu intensificări temporare în sud, est, la munte și izolat în rest, cu viteze de 45–55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea va atinge 60–70 km/h.

Pe durata acestui interval, mai multe avertizări meteorologice de tip cod galben și portocaliu au fost emise. Astfel, între 2 octombrie, ora 10.00, și 3 octombrie, ora 10.00, vestul Munteniei și sudul Banatului se vor confrunta cu ploi însemnate cantitativ, de până la 40–50 l/mp, ceea ce determină un cod galben. Totodată, în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj a fost instituit cod portocaliu de precipitații abundente, cu acumulări de 50–70 l/mp.

În aceeași perioadă, rafale puternice de vânt, de 50–70 km/h, vor afecta Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei, fiind emis un cod galben. Începând de joi seară, de la ora 20.00, și până vineri dimineață, la ora 10.00, situația se va agrava în Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, București și pe litoralul județului Constanța, unde vântul va sufla cu putere, cu rafale de 70–85 km/h, motiv pentru care a fost instituit cod portocaliu.

În zonele montane, la peste 1500 de metri altitudine, se vor produce ninsori temporar viscolite, cu depunerea unui strat de zăpadă de 10–20 cm, situație aflată sub incidența unui cod galben.

Mai mult, în masivele din Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la peste 1600 de metri, vor cădea ninsori abundente, care vor duce la formarea unui strat consistent de zăpadă de 30–40 cm, fiind emis cod portocaliu pentru această zonă.