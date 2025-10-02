Temperaturi scăzute, cer înnorat și șanse de ploaie în Republica Moldova

O nouă zi cu vreme închisă în Republica Moldova, temperaturile rămân și joi sub media obișnuită pentru această perioadă a anului, după cum au informat specialiștii meteo. Maximele zilei sunt de 9 până la 12 grade Celsius, mercurul din termometre va scădea în timpul nopții la 6 grade.

Cerul va fi închis în toată țara, tot timpul zilei, sunt șanse să plouă, dar în cantități nesemnificative. Vântul va sufla moderat. Se vor înregistra 9 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 10 grade la Bălți, câte 11 grade la Chișinău și la Ștefan-Vodă și 12 grade la Cahul. Mâine, maximele vor fi în creștere și vor ajunge la valori de 11 - 16 grade Celsius. Cerul rămâne înnorat și sunt șanse de precipitații.

În România, azi, vremea va fi predominant închisă și mult mai rece decât în mod obișnuit pentru începutul lunii octombrie. Ploile vor continua să se extindă și să se intensifice, treptat, în regiunile sud-vestice și sudice, conform ANM.

În Oltenia se vor acumula cantități de apă de 50…70 l/mp, în sudul Banatului și vestul Munteniei de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp, iar în restul Munteniei și în Dobrogea de peste 10…20 l/mp. În restul țării, ploile vor fi în general slabe cantitativ și se vor semnala local în Transilvania și pe arii mai restrânse în Moldova și Crișana.

În zona de munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri va ninge, temporar viscolit în masivele sudice și sud-estice și se va depune strat de zăpadă de 10…20 cm, dar și de 30…40 cm în grupele vestice ale Carpaților Meridionali. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări puternice și susținute în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și estul Olteniei, cu rafale în general de 50…60 km/h, iar seara și noaptea local și de 70…85 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 8 și 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade, mai ridicate pe litoral spre 12 până la 13 grade Celsius, au mai informat specialiștii meteo.