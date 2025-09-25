Vreme instabilă și temperaturi scăzute în toată țara. Codul galben de vânt puternic, extins

Meteorologii au extins Codul galben de vânt puternic. Astfel, Capitala și cinci județe sunt vizate de această avertizare în următoarele ore. Conform anunțului făcut de ANM, valorile termice au coborât sub pragul specific pentru această perioadă a anului.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 25 septembrie, mai multe atenționări meteorologice de cod galben, vizând răcirea accentuată a vremii și intensificări ale vântului în mai multe zone din țară. Potrivit primului mesaj, intervalul de valabilitate este 25 septembrie, ora 10 – 26 septembrie, ora 21.

În această perioadă, temperaturile vor scădea cu aproximativ 10–15 grade față de zilele precedente, iar vântul va sufla cu intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest. Rafalele vor atinge 40–50 km/h. Județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și litoralul vor fi cele mai afectate, cu vânt ce va ajunge la 50–65 km/h.

Cel de-al doilea mesaj al ANM prevede intensificări ale vântului în intervalul 25 septembrie, ora 21 – 26 septembrie, ora 21. În Caraș-Severin, rafalele vor ajunge la 55–65 km/h, iar în zona montană la 80–100 km/h. Vântul va fi puternic și pe litoral, cu rafale de 50–65 km/h.

Meteorologii atrag atenția că până sâmbătă seara, 27 septembrie, vântul va continua să fie intens în județul Caraș-Severin, cu rafale de până la 60–65 km/h.

Vineri, vremea va rămâne răcoroasă în toată țara, cu cer variabil și ploi slabe izolate, în special în zonele montane, dar și în regiunile vestice și sudice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale.

Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 25 de grade, iar cele minime între -2 și 15 grade. La București, mercurul din termometre va indica maxime de 18–20 de grade și minime de 7–9 grade, reflectând o zi răcoroasă, dar fără fenomene extreme. În weekend, temperaturile se vor menține sub pragul specific acestei perioade.