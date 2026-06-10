Prognoza meteo pentru miercuri, 10 iunie 2026, indică vreme caldă în cea mai mare parte a țării, dar și apariția unor episoade de instabilitate atmosferică. Meteorologii ANM anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe regiuni, în timp ce de vineri temperaturile vor scădea semnificativ.

Vremea va rămâne caldă în majoritatea regiunilor, iar în jumătatea de vest a țării va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara instabilitatea atmosferică se va accentua.

Vor fi înnorări temporare, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. În a doua parte a nopții, fenomenele se vor extinde local în Banat, Crișana și Maramureș.

Ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă pot depăși 15-25 l/mp și, izolat, 30-40 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor. Izolat sunt posibile căderi de grindină și vijelii cu viteze de 50-70 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, iar cele minime între 9 și 19 grade. Dimineața și pe timpul nopții, pe arii restrânse, se poate forma ceață.

În Capitală, vremea va fi caldă, cu o temperatură maximă de aproximativ 30 de grade.

Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura minimă va coborî până la valori cuprinse între 15 și 18 grade.

Joi, vremea va deveni în general instabilă, iar în vestul, centrul și nordul țării valorile termice vor scădea. Meteorologii anunță înnorări temporar accentuate în majoritatea regiunilor, perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină și vijelii cu rafale de până la 70 km/h. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30-50 l/mp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 33 de grade, iar cele minime între 11 și 19 grade.

În București, cerul va avea înnorări spre seară și în cursul nopții, când sunt așteptate ploi, fenomene electrice și intensificări temporare ale vântului. Maxima va fi de 29-31 de grade, iar minima de 15-17 grade.

Vineri, vremea se va răci semnificativ, în special în sudul și estul țării. În jumătatea estică a teritoriului vor fi înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină. Cantitățile de apă pot fi însemnate atât în intervale scurte, cât și prin acumulare.

În restul țării, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor apărea doar izolat. Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, estice și la munte.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 16 și 25 de grade, iar minimele între 7 și 15 grade.

În București, vremea va deveni instabilă și se va răci accentuat. Sunt prognozate perioade cu averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă pot fi importante. Temperatura maximă va ajunge la 21-23 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 11 și 13 grade.