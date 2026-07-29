Patriarhul uneia dintre cele mai vechi Biserici creștine din lume vine pentru prima dată în România

Sanctitatea Sa Mar Awa al III-lea, Catholicos-Patriarh al Bisericii Asiriene a Răsăritului, una dintre cele mai vechi comunități creștine din lume, vine la București. Vizita are loc în cadrul celui de-al XIV-lea Congres Mondial de Studii Siriace (Symposium Syriacum) și al celei de-a XII-a Conferințe Internaționale de Studii Arabe Creștine.

Palatul Parlamentului va fi gazda acestui Congres Mondial în perioada 3-7 august 2026, prima întrunire internațională în Europa de Est.

O oportunitate unică pentru consolidarea cooperării academice

Organizate de Institutul Levant, în parteneriat cu Academia Română și Fundația Română pentru Democrație, cele două evenimente transformă Palatul Parlamentului într-un spațiu al dialogului, unde manuscrise vechi de secole, limba lui Iisus Hristos și cercetări de ultimă oră relatează aceeași poveste: a unui patrimoniu care continuă să unească oameni și civilizații.

Este o oportunitate unică pentru consolidarea cooperării academice și intercreștine, pentru intensificarea acțiunilor dedicate protejării patrimoniului siriac și arab creștin, într-un moment în care tema centrală – „Pacea și dialogul, premise pentru protejarea patrimoniului material și spiritual” – capătă relevanță strategică.

Cine este Patriarhul Bisericii Asiriene a Răsăritului

Ales în anul 2021 ca cel de-al 122-lea Catholicos-Patriarh al Bisericii Asiriene a Răsăritului, Mar Awa al III-lea este primul patriarh al acestei Biserici născut în diaspora, la Chicago, în Statele Unite ale Americii. Alegerea sa a marcat o nouă etapă în istoria unei comunități creștine ale cărei rădăcini se întind până în primele secole ale creștinismului și ai cărei credincioși trăiesc astăzi în numeroase țări ale lumii.

Povestea lui Mar Awa al III-lea este povestea unei întregi generații de creștini orientali care au fost nevoiți să își reconstruiască viața departe de ținuturile unde s-au născut și au primit darul credinței, păstrând o moștenire veche de aproape două milenii. Nu este doar Patriarhul unei Biserici străvechi, ci un om care poartă în biografia sa traseul unei comunități: Mesopotamia, diaspora, păstrarea identității, memoria unui patrimoniu amenințat.

Sanctitatea Sa promovează dialogul dintre Biserici, apărarea patrimoniului creștin al Orientului Apropiat și susținerea comunităților creștine istorice din regiune, greu încercate de conflictele ultimelor decenii.

Patriarhul Mar Awa al III-lea îmbină autoritatea spirituală cu excelența academică. Doctor în teologie al Institutului Pontifical Oriental din Roma, este unul dintre cei mai apreciați cunoscători ai tradiției siriace contemporane și autor al unor lucrări de referință dedicate teologiei și spiritualității Bisericii Asiriene a Răsăritului, cu sediul la Ankawa, Erbil, Irak, se precizează într-un comunicat al Institutului Levant, al cărui președinte este Emil Constantinescu.

Ce personalități vor fi prezente la Congresul Mondial de Studii Siriace

Participarea Sanctității Sale la Congresul Mondial de Studii Siriace, însoțit de Preasfințitul Mar Paulus Benjamin, Episcop de Chicago și Estul Statelor Unite reprezintă o recunoaștere a importanței internaționale a reuniunii organizate în premieră în România de Institutul Levant și Academia Română.

Congresul Mondial de Studii Siriace și Conferința Internațională de Studii Arabe Creștine reunesc reprezentanți ai unor universități și institute de cercetare prestigioase din întreaga lume. Pe listă sunt trecute Princeton, Yale, Oxford, Cambridge, Madrid, Paris, Roma, Padova, Bologna, Amsterdam, Leuven, Viena, Berlin, Tel Aviv, Kaslik, Beirut sau Tokyo.

Deschiderea oficială, programată luni, 3 august 2026, în intervalul orar 9.15-10.30, se va desfășura cu participarea Președinției României, Guvernului României, Senatului României, Camerei Deputaților, Patriarhiei Române, Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, ambasadorilor țărilor reprezentate de participanții la Congres, reconfirmând rolul țării noastre în cooperarea culturală, cercetarea istorică și protejarea patrimoniului.