Un eveniment organizat în Piața Palatului Culturii din Iași a stârnit revoltă în rândul credincioșilor ortodocși. La o adunare de cult neoprotestant, pastorul Cristi Boariu a despre Sfânta Cuvioasă Parascheva și cinstirea moaștelor acesteia. Iașiul are o importanță deosebită pentru credincioșii ortodocși din România, iar Sfânta Cuvioasă Parascheva este strâns legată de viața religioasă a orașului. În fiecare an, sute de mii de credincioși ajung la Catedrala Mitropolitană pentru a se închina la moaștele sfintei.

În timpul evenimentului organizat în Piața Palatului Culturii, pastorul Cristi Boariu a vorbit despre necesitatea unei „schimbări spirituale”. În discursul său, acesta a făcut referire directă la Sfânta Parascheva și la sfintele moaște.

„Iașiul este un oraș religios, dar nu avem nevoie doar de religie. Avem nevoie de o salvare, de o transformare. Avem nevoie de o viață nouă și asta se află aici, în Iași. Nu Parascheva ne ajută, ci Hristos ne ajută. Nu moaștele te învie, Hristos te învie”, a spus pastorul penticostal Cristi Boariu.

Declarațiile făcut de pastor au fost comentate de preotul Adrian Agachi, reprezentant al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, care a explicat că astfel de afirmații reprezintă o ofensă la adresa credinței ortodoxe.

„Cuvintele proferate recent la Iași împotriva Sfintei Cuvioase Parascheva și a cinstirii sfintelor ei moaște nu pot provoca decât indignare și perplexitate față de nivelul la care a ajuns discursul pretins „religios” al unora.

Nu îți poți valida propria credință insultând credința celuilalt și făcând afirmații scandaloase la adresa Ortodoxiei. Libertatea religioasă nu înseamnă libertatea de a defăima și de a ofensa public simbolurile religioase ale altora”, a arătat acesta.

Potrivit părintelui Adrian Agachi, lega stabilește în mod clar limitele libertății religioase.

„Cu atât mai mult cu cât cadrul legal este cât se poate de clar. Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor prevede la articolul 13, alineatul 2: „În România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase”.

Este greu de înțeles cum pot fi proferate asemenea afirmații tocmai la Iași, în contextul unui eveniment care ar fi trebuit să fie unul de „muzică religioasă”, și în legătură cu Sfânta Cuvioasă Parascheva, ale cărei sfinte moaște sunt cinstite anual de milioane de credincioși ortodocși veniți din întreaga țară.

Oricând am merge să ne închinăm la moaștele Sfintei, trebuie să așteptăm. Sunt întotdeauna mulțimi mari de oameni veniți să se roage și să-i ceară ajutorul”, a continuat părintele.

Părintele Adrian Agachi a atras atenția că cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva nu reprezintă un fapt marginal și nici o realitate care poate fi ignorată sau batjocorită. Potrivit acestuia, pentru milioane de credincioși, Sfânta Cuvioasă Parascheva reprezintă una dintre cele mai importante expresii ale credinței și evlaviei ortodoxe.

„Această cinstire nu este un fapt marginal și nici o realitate pe care cineva să o poată ignora sau batjocori după bunul plac. Pentru milioane de persoane, Sfânta Cuvioasă Parascheva este una dintre cele mai importante exemple ale credinței și evlaviei ortodoxe.

Cum se pot profera, așadar, asemenea enormități într-un asemenea context? Libertatea de exprimare și libertatea religioasă nu pot fi transformate în pretexte pentru defăimare, ofensă și învrăjbire religioasă. Iar atunci când astfel de afirmații sunt făcute public, trebuie să avem cel puțin luciditatea de a le numi așa cum sunt.

Pentru că așa arată defăimarea și învrăjbirea religioasă, fapte pe care legea le interzice”, a transmis pr. Adrian Agachi.