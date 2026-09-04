Moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului și bunica Mântuitorului Iisus Hristos, vor ajunge pentru prima dată în România. Racla va fi adusă de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos, iar credincioșii se vor putea închina în perioada 5-10 septembrie 2026. Evenimentul este dedicat în mod special Sfinților Martiri Brâncoveni și Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, spun reprezentanții Bisericii Ortodoxe.

Cinstitele moaște vor fi aduse la Biserica Voievodală „Sfântul Gheorghe-Nou” din București, lăcaș cunoscut și drept „Km. Zero” al Capitalei.

Reprezentanții bisericii au anunțat că aducerea sfintelor moaște are loc cu binecuvântarea Patriarhului Daniel și cu aprobarea Sfintei Chinotite a Sfântului Munte Athos.

„Cinstitele moaște ale Sfintei Ana, Mama Născătoarei de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria și bunica Mântuitorului Iisus Hristos, de la sfânta mănăstire Cutlumuș, din Sfântul Munte Athos, vor ajunge în țara noastră pentru întâia dată în istorie! Cinstitul odor, aflat de secole în patrimoniul sacru al Sfântului Munte Athos, va fi adus la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, “km. Zero”, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu aprobarea Sfintei Chinotite a Sfântului Munte Athos și desigur, cu binecuvântarea soborului monahal, în frunte cu Părintele Arhimandrit și Stareț Nicolae, de la mănăstirea Cutlumuș”, transmit reprezentanții bisericii.

Racla va fi însoțită de o delegație formată din cinci monahi de la Mănăstirea Cutlumuș. Aceștia vor ajunge în România sâmbătă, 5 septembrie, iar întâmpinarea oficială este programată în jurul orei 15:00, la Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Biserica Sfântul Gheorghe-Nou a anunțat programul liturgic pentru perioada în care moaștele Sfintei Ana se vor afla la București. Credincioșii vor putea participa la slujbe și se vor putea închina la raclă în fiecare dintre cele șase zile.

Sâmbătă, 5 septembrie 2026

La ora 18:00 va avea loc întâmpinarea raclei cu moaștele Sfintei Ana și a delegației de la Mănăstirea Cutlumuș, în pridvorul Bisericii Voievodale „Sfântul Gheorghe-Nou”, „Km. Zero” din București. Evenimentul va fi urmat de o slujbă de mulțumire.

De la ora 18:30 este programat Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana, iar de la ora 19:00 va fi săvârșită Slujba Vecerniei.

Duminică, 6 septembrie 2026

Programul începe la ora 08:30 cu Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. La ora 09:00 este programată Utrenia, iar la ora 10:00 va avea loc Sfânta Liturghie.

De la ora 22:30 va începe Slujba de Priveghere, dedicată aducerii cinstitelor moaște ale Sfintei Ana la Biserica „Sfântul Gheorghe-Nou”. La miezul nopții va fi săvârșită Sfânta Liturghie.

Luni, 7 septembrie 2026

De la ora 10:00 va fi oficiat Acatistul Sfinților Martiri Brâncoveni.

Seara, la ora 18:00, credincioșii sunt așteptați la Acatistul Nașterii Maicii Domnului, urmat, de la ora 18:30, de Slujba Vecerniei dedicată Praznicului Nașterii Maicii Domnului.

Marți, 8 septembrie 2026

La ora 09:00 va începe Slujba Utreniei, iar de la ora 10:00 va fi săvârșită Sfânta Liturghie dedicată Praznicului Împărătesc al Nașterii Maicii Domnului.

De la ora 18:00 este programată Slujba de Priveghere dedicată Praznicului Sfinților Părinți Ioachim și Ana.

Miercuri, 9 septembrie 2026

Ziua începe la ora 08:30 cu Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana. La ora 09:00 va fi săvârșită Sfânta Liturghie din ziua prăznuirii Sfinților Părinți Ioachim și Ana.

De la ora 17:00 va avea loc Taina Sfântului Maslu, săvârșită în sobor, cu rostirea rugăciunilor de binecuvântare și dezlegare. Slujba Vecerniei este programată pentru ora 19:00.

Joi, 10 septembrie 2026

Ultima zi a pelerinajului începe la ora 09:00 cu Slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie, de la ora 10:00.

La ora 18:00 va fi oficiat Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana. Delegația Mănăstirii Cutlumuș va pleca spre Sfântul Munte Athos, împreună cu moaștele Sfintei Ana, la ora 22:00.

Biserica Sfântul Gheorghe-Nou va fi deschisă pentru credincioșii care doresc să se închine la sfintele odoare în fiecare zi, între 6 și 10 septembrie, în intervalul 07:00-22:00.

În situația în care după ora 22:00 vor mai exista persoane la rând pentru închinare, lăcașul va rămâne deschis până când ultimul credincios aflat la coadă va ajunge la racla cu moaștele Sfintei Ana.