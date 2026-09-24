Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat joi că votul din Parlament pentru învestirea noului Guvern va reprezenta, în opinia sa, un moment decisiv pentru PSD. El a spus că social-democrații vor trebui să decidă dacă susțin Cabinetul pe care îl propune sau dacă își mențin colaborarea cu AUR.

Mureșan a afirmat că PSD are o responsabilitate politică importantă în actuala criză și că votul de săptămâna viitoare poate contribui la încheierea perioadei de instabilitate politică.

„Vine testul adevărului pentru PSD. PSD ne spune de ani de zile că este un partid proeuropean. Săptămâna viitoare este cel mai important test al proeuropeanismului PSD, să vedem dacă votează un Guvern proeuropean responsabil pe care îl propunem noi pentru ţară sau dacă rămân alături de AUR”, a declarat Siegfried Mureșan.

El a susținut că România se află într-o perioadă de instabilitate politică de aproape șase luni și a atribuit PSD o parte importantă din responsabilitatea pentru această situație:

Adevărul este că decizia PSD va fi importantă pentru România şi ne aflăm într-o perioadă de instabilitate şi criză politică de aproape şase luni de zile, de altfel creată de PSD, care a fost parte a Guvernului Bolojan, dar a dărâmat acest Guvern şi acum putem încheia această criză politică prin votarea Guvernului săptămâna viitoare, a afirmat Mureșan.

Europarlamentarul a acuzat PSD că a depus moțiunea de cenzură împreună cu AUR, care a dus la demiterea Guvernului Bolojan, și a spus că social-democrații au astfel „cea mai mare răspundere politică dintre toate partidele”.

PSD a transmis, la rândul său, că înaintea discuțiilor despre voturi Mureșan trebuie să prezinte public programul său pentru România și să precizeze dacă intenționează să continue sau să schimbe politicile Guvernului Bolojan. Mai mult, i-a cerut lui Mureșan să demisioneze din funcția de europarlamentar, dacă vrea să fie premier.

Mureșan a insistat că poziționarea PSD trebuie evaluată prin votul din Parlament: „Acţiunile social-democraţilor sunt cele care contează, nu declaraţiile lor”.

El a declarat miercuri, tot în contextul formării noului Cabinet, că PSD va trebui să aleagă între susținerea unui Guvern cu caracter proeuropean și colaborarea cu formațiunile pe care el le-a descris drept antieuropene.

Premierul desemnat a precizat că, în acest moment, se bazează pe 170 de voturi, dar nu are încă majoritatea absolută necesară pentru învestirea Guvernului.

„Numărul de voturi care încă ne este necesar - noi avem în momentul de faţă 170 de voturi, dar încă nu avem majoritatea absolută - nu este imposibil de atins”, a declarat Mureșan, la un post de radio.

Pentru învestirea Guvernului este nevoie de cel puțin 233 de voturi. Mureșan a pornit negocierile parlamentare de la sprijinul PNL, USR și UDMR, iar anterior a spus că este deschis discuțiilor cu PSD, dar că nu va negocia cu AUR.

Siegfried Mureșan a spus că nu intenționează să încerce să convingă parlamentari PSD separat de conducerea partidului.

„Nouă, Partidului Naţional Liberal, nu ne-a plăcut când alte partide au încercat să divizeze PNL în ultimele luni şi eu nu voi face acest lucru cu PSD”, a afirmat el.

Premierul desemnat a precizat că va discuta cu Sorin Grindeanu și cu conducerea PSD, în mod oficial.

„Nu voi încerca să merg pe la spatele domnului Grindeanu să culeg voturi individuale în PSD, nu mi-ar plăcea să se facă acest lucru în propriul meu partid şi nu îl voi face nici eu în alte partide”, a spus Mureșan.

El a explicat că, în opinia sa, decizia conducerii PSD va fi importantă, deoarece partidul a acționat în mod tradițional unitar: „Sunt conştient că PSD a fost de-a lungul timpului un partid monolit, care a acţionat într-o singură direcţie, de aceea cred că decizia conducerii partidului va fi importantă şi vom dialoga, vom discuta cu partidul în ansamblu, în mod oficial, nu pe bucăţele”.

În prezent, negocierile pentru formarea Guvernului continuă, însă PSD nu susține Cabinetul Mureșan. Biroul Permanent Național al PSD a decis această poziție, urmând ca recomandarea să fie transmisă Consiliului Politic Național al partidului.