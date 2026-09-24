Din cuprinsul articolului Cum l-a susținut Traian Băsescu pe Siegfried Mureșan

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că nu „serviciile l-au adus” în politică și a explicat că Traian Băsescu a avut un rol în candidatura sa la Parlamentul European. Precizările au fost făcute în contextul unei afirmații formulate în urmă cu un an de fostul consilier prezidențial Adrian Rădulescu, decedat între timp.

„Cum poți să mai răspunzi unui domn care a spus o chestie la ghici în urmă cu un an de zile, din păcate a și decedat de atunci. O minciună nu devine adevăr prin faptul că e repetată așa în spațiul public”, a spus Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan a afirmat că a intrat pe lista pentru Parlamentul European, pe care a descris-o drept „o listă serioasă și respectabilă”, cu susținerea președintelui de la acel moment, Traian Băsescu.

„Cred că președintele României, președintele Băsescu, a clarificat foarte clar în spațiul public faptul că domnia sa și cu mine ne-am cunoscut și am și lucrat împreună la nivel european”, a spus Mureșan.

Eurodeputatul a vorbit și despre activitatea lui Traian Băsescu în domeniul politicii externe și al securității.

„Eu, de altfel, am crezut întotdeauna și cred și acum că în ceea ce privește reprezentarea României în Europa, politica externă, politica de securitate, președintele României a avut un bilanț foarte bun și România a fost la finalul mandatelor sale de președinte mai respectată în Europa, a fost un stat mai sigur datorită lucrurilor bune pe care le-a făcut în domeniul securității naționale și al politicii externe”, a declarat Siegfried Mureșan.

Mureșan a precizat că el și Traian Băsescu s-au cunoscut prin activitatea desfășurată la nivel european și că fostul președinte l-a propus să candideze pentru prima dată la alegerile europarlamentare.

„Președintele României a explicat foarte clar că noi ne-am cunoscut în activitatea la nivel european și într-adevăr domnia sa m-a propus să candidez când am candidat pentru prima dată la alegerile europarlamentare”, a mai spus Mureșan.