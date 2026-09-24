Justitie

Paul de România încearcă să scape de extrădarea din Franța: „România mă persecută de 30 de ani”

Paul de România încearcă să scape de extrădarea din Franța: „România mă persecută de 30 de ani”Prințul Paul. Sursă foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Prințul Paul al României a încercat din nou, miercuri, să împiedice predarea sa către România, unde ar urma să execute o pedeapsă cu închisoarea într-un dosar de trafic de influență. În fața Curții de Apel din Paris, el a invocat starea sa de sănătate și a susținut că dosarul în care a fost condamnat este unul „politic”.

„România mă persecută de 30 de ani”, a declarat bărbatul, în vârstă de 78 de ani, în fața instanței franceze, care a analizat o ultimă cerere de suspendare a executării din motive umanitare.

Paul de România invocă patologii neurologice și cardiace

După un maraton judiciar, Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță franceză, a validat predarea lui Paul al României către autoritățile române. Acesta suferă de patologii neurologice și cardiace grave.

Ulterior, Paul al României a fost încarcerat. În vară, avocații săi, Miriame Laichi, Patrick Ramael și Elie Salhab, au obținut eliberarea sa și au depus o cerere de suspendare a executării, invocând starea sa de sănătate.

Avocatul Patrick Ramael a pledat pentru menținerea lui Paul al României în Franța.

„Doar puterea poate opri puterea. Dacă voi, ca putere judiciară independentă, nu o faceți, Paul de România va părăsi Franța pe targă, dar vă asigur că se va întoarce repede, într-un sicriu”, a spus avocatul.

Avocații susțin că dosarul este „pur politic”

Patrick Ramael a susținut că dosarul are, în opinia sa, un caracter „pur politic” și a denunțat o serie de „grave disfuncționalități” ale justiției franceze.

Avocatul a invocat, în special, o posibilă „încălcare a secretului deliberării” Curții de Casație. El a susținut că presa și guvernul român ar fi avut cunoștință despre decizia instanței înaintea apărării.

De cealaltă parte, procuroarea generală a susținut că „nu se pune problema revenirii” asupra predării lui Paul al României către București.

„Toate elementele medicale au fost luate în considerare” și „patologiile pot continua să fie tratate” în România, a afirmat procuroarea generală.

Paul al României a fost condamnat la trei ani și patru luni

Pe numele său real Paul Philip al României, bărbatul are naționalitate britanică și este descendent al lui Carol al II-lea, unul dintre ultimii regi ai României.

El este acuzat că, începând din 2006, a colaborat cu o bandă de escroci pentru a recupera proprietăți pe care le revendica în calitate de moștenitor al familiei regale.

În decembrie 2020, Paul al României a fost condamnat la trei ani și patru luni de închisoare pentru trafic de influență și complicitate de către Înalta Curte de Casație din România. În acest dosar au fost condamnate 18 persoane.

Prejudiciul pentru statul român a fost estimat la cel puțin 145 de milioane de euro, cifră contestată de apărare.

Predarea lui Paul al României, analizată de instanțele franceze

O primă cerere de predare către România a fost respinsă de justiția franceză și malteză, după ce Paul al României fusese arestat în Malta. Curtea de Apel din Paris a considerat, în special, că mandatul avea un „caracter disproporționat”.

Au urmat mai multe schimbări în procedura judiciară, până la decizia Curții de Casație prin care a fost validată predarea lui Paul al României către România. Curtea de Apel din Paris analizează acum cererea de suspendare a executării din motive umanitare.

Decizia va fi pronunțată pe 4 noiembrie.

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