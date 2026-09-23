Un cetățean din Republica Moldova, căutat de autoritățile franceze într-un dosar privind mai multe acțiuni de vandalism desfășurate la Paris, a fost prins la intrarea în România. Ancheta franceză îl leagă de operațiuni despre care procurorii susțin că ar fi fost parte dintr-o campanie de interferență străină asociată Rusiei, pe fondul războiului din Ucraina, arată Ziarul de Iași.

Bărbatul a fost depistat de polițiștii de frontieră în județul Vaslui, în timp ce încerca să intre în România. Ulterior, acesta a fost dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vaslui.

Curtea de Apel Iași a dispus arestarea provizorie a acestuia pentru 15 zile, în vederea predării către autoritățile franceze.

Măsura a fost luată după ce Franța a introdus o alertă în Sistemul de Informații Schengen. Semnalarea a fost transmisă prin Biroul SIRENE Național din Franța la 20 octombrie 2025, iar mandatul european de arestare fusese emis pe 16 octombrie 2025.

Potrivit documentelor din dosar, autoritățile franceze îl cercetează pentru deteriorarea sau degradarea unor bunuri aparținând altei persoane, faptă care ar fi fost comisă împreună cu alte persoane.

O altă acuzație vizează subminarea moralului forțelor armate, cu intenția de a prejudicia apărarea națională.

Pentru faptele menționate în mandatul european de arestare, legislația franceză prevede o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare.

Dosarul are legătură cu mai multe acțiuni desfășurate în Franța de cetățeni moldoveni.

În iunie 2024, pe clădiri ale Adunării Naționale franceze au fost realizate graffiti care reprezentau sicrie, alături de mesajul „Soldați francezi în Ucraina”.

Potrivit acuzațiilor formulate de autoritățile franceze, bărbatul prins în România ar fi avut rolul de a recruta persoane pentru executarea acțiunilor și de a le indica locurile în care acestea trebuiau să intervină.

Anchetatorii francezi au prezentat aceste acțiuni drept parte a unor operațiuni de interferență străină despre care susțin că ar fi fost orchestrate de Rusia.

O parte dintre persoanele implicate în dosar au ajuns deja în fața instanțelor franceze. În aprilie, șapte cetățeni moldoveni au fost condamnați de un tribunal din Paris la amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de euro.

Procurorii francezi solicitaseră pentru aceștia pedepse cu închisoarea cuprinse între 18 luni și trei ani.

În cazul cetățeanului moldovean prins la intrarea în România, procedura privind predarea către autoritățile franceze continuă la Curtea de Apel Iași.

Următorul termen din dosar este programat pentru 30 septembrie.